Veneto – Cade in casa durante smart working: tribunale riconosce infortunio sul lavoro e rimborso spese mediche

Una sessantenne di Padova ha ottenuto il riconoscimento giudiziario di infortunio sul lavoro dopo essere caduta nella propria abitazione mentre era in smart working, con conseguente frattura della caviglia. La vicenda rappresenta la prima pronuncia italiana in materia.

L’incidente si è verificato l’8 aprile 2022 nel domicilio della dipendente del dipartimento giuridico dell’Università di Padova. Verso le 13.50, poco prima della fine del turno, la donna stava partecipando a una riunione su Zoom quando, alzandosi dalla scrivania per recuperare dei documenti, è caduta riportando la frattura della caviglia in due punti. La terapia, comprensiva di ricovero ospedaliero e intervento chirurgico, è durata fino al 22 agosto 2022.

Dopo il ricovero, la lavoratrice si è rivolta al sindacato Fgu Gilda Unams per ottenere tutela legale. Inizialmente, l’Inail aveva escluso la natura di infortunio sul lavoro, considerandolo un incidente domestico, e la donna ha dovuto sostenere personalmente spese per visite mediche e ausili, tra cui il noleggio di una sedia a rotelle.

Con il ricorso al tribunale di Padova, il giudice del lavoro Maurizio Pascali ha stabilito che l’incidente rientrava tra gli infortuni sul lavoro anche se avvenuto in smart working. La sentenza ha confermato il diritto alla corresponsione dell’invalidità, fissata al 9% secondo l’accordo già raggiunto con l’Inail, e ha riconosciuto alla lavoratrice il rimborso delle spese mediche sostenute, pari a 1.284 euro, ritenute congrue vista la particolare situazione e la lentezza del servizio pubblico.

Il segretario della Fgu Gilda Unams, Andrea Berto, ha commentato la decisione come «una vittoria per la lavoratrice, per gli avvocati e per il sindacato, e un passo avanti per il riconoscimento dei diritti dei lavoratori in smart working».