Veneto – Cade e si infortuna durante una passeggiata

Mentre assieme alla moglie stava percorrendo l’acciotolato che da Vittorio Veneto dal al santuario di Santa Augusta, ieri, un 73enne di Vittorio Veneto (TV) si è sentito poco bene ed è caduto a terra, sbattendo la terra. Scattato l’allarme verso le 13.30, l’uomo, che inizialmente aveva avuto per un momento un mancamento e aveva riportato una ferita sulla fronte, è stato raggiunto, all’altezza dell’ultimo tornante della stradina, dal tecnico di elisoccorso e dal medico dell’elicottero di Treviso emergenza, calati con un verricello di 30 metri. Sul posto anche personale del Soccorso alpino delle Prealpi Trevigiane. All’infortunato sono state prestate le prime cure, poi l’uomo è stato issato a bordo e trasportato all’ospedale di Vittorio Veneto. La moglie è stata riaccompagnata alla propria macchina dal Soccorso alpino.

