CRONACAVENETO
27 Ottobre 2025 - 10.17

Veneto – Cade e si infortuna durante una passeggiata

REDAZIONE
ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO: CLICCA QUI

Mentre assieme alla moglie stava percorrendo l’acciotolato che da Vittorio Veneto dal al santuario di Santa Augusta, ieri, un 73enne di Vittorio Veneto (TV) si è sentito poco bene ed è caduto a terra, sbattendo la terra. Scattato l’allarme verso le 13.30, l’uomo, che inizialmente aveva avuto per un momento un mancamento e aveva riportato una ferita sulla fronte, è stato raggiunto, all’altezza dell’ultimo tornante della stradina, dal tecnico di elisoccorso e dal medico dell’elicottero di Treviso emergenza, calati con un verricello di 30 metri. Sul posto anche personale del Soccorso alpino delle Prealpi Trevigiane. All’infortunato sono state prestate le prime cure, poi l’uomo è stato issato a bordo e trasportato all’ospedale di Vittorio Veneto. La moglie è stata riaccompagnata alla propria macchina dal Soccorso alpino. 

Leggi anche

IN PRIMO PIANO

In evidenza

Potrebbe interessarti anche:

IL GRAFFIO

News Aziende

CINEMA - SERIE TV

METEO

Erotico Vicentino

Veneto - Cade e si infortuna durante una passeggiata | TViWeb Veneto - Cade e si infortuna durante una passeggiata | TViWeb

Testata Street Tg Autorizzazione: Tribunale Di Vicenza N. 1286 Del 24 Aprile 2013

Luca Faietti Direttore Fondatore ed Editoriale - Arrigo Abalti Fondatore - Direttore Commerciale e Sviluppo - Paolo Usinabia Direttore Responsabile

Copyright © 2025 Tviweb. All Rights Reserved | Tviweb S.R.L. P.Iva E C.F. 03816530244 - Sede Legale: Brendola - Via Monte Grappa, 10

Concessionaria pubblicità Rasotto Sas

Credits - Privacy Policy