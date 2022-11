VENETO – Cade con la carrozzina in un canale, disabile salvato dai pompieri (FOTO)

Alle 10:25 di stamattina, i vigili del fuoco sono intervenuti in Via Lago Dolfin a Padova per soccorrere un ottantenne finito con una carrozzina per persone diversamente abili in un canale di scolo adiacente la strada con la presenza di acqua. I pompieri arrivati con il personale di prima partenza, hanno soccorso l’anziano, rimasto leggermente ferito, che è stato preso in cura dal personale sanitario del 118 per essere trasferito in ospedale.