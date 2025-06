Veneto – Borca di Cadore, prosegue la rimozione di fango e detriti

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Prosegue dall’alba, nel bellunese il lavoro dei Vigili del fuoco con ruspe ed escavatori, giunte in rinforzo anche dal comando di Verona, per rimuovere il fango e i detriti che hanno invaso le abitazioni a Borca di Cadore. Attivo sul posto l’Unità di Comando Locale con esperti in topografia applicata al soccorso, coordinati da un funzionario del comando di Belluno, per supportare il sindaco e le autorità locali nelle attività di protezione civile.Sono stati oltre 160 gli interventi, da ieri pomeriggio, per il maltempo in Veneto che ha interessato soprattutto le province di Verona, Vicenza, Padova e Belluno. Le uscite dei pompieri hanno riguardato alberi pericolanti, danni d’acqua e prosciugamenti. 40 le chiamate ancora da smaltire per le sale operative. A San Bonifacio, nel veronese, la linea ferroviaria da Milano e Venezia è stata ripristinata dopo essere stata interrotta per la caduta di un guardrail sui cavi elettrici. ANSA VENETO