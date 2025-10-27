CRONACAVENETO
27 Ottobre 2025 - 15.48

Veneto – Auto contro casello alla barriera della tangenziale: muore una donna

Una donna è morta stamattina, poco prima delle ore 5, in un incidente avvenuto alla barriera di Mestre (Venezia) della Tangenziale A57. Il mezzo guidato dalla donna ha impattato violentemente contro le barriere e le strutture che delimitano l’ingresso in uno dei caselli. Le cause dell’incidente sono al vaglio della Polizia Stradale di Mestre, intervenuta sul posto insieme ai Vigili del Fuoco, al Suem e agli Ausiliari della viabilità di Cav, coordinati dal Centro operativo di Mestre della concessionaria, che ha sede a fianco della barriera. Nonostante i soccorsi immediati, il medico del 118 ha potuto solo constatare il decesso dell’automobilista. Si tratta della 41enne  Lavinia Cabobianco originaria di Motta di Livenza ma residente ad Udine da anni. E’ stata chiusa l’uscita interessata dallo scontro e quella a lato, che hanno riportato danni strutturali: nella mattinata, in ora di punta, si sono formate code a causa della riduzione delle porte aperte, con uscita consigliata a Mira Oriago. ANSA VENETO

