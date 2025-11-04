Veneto – Anziana cade nel fiume, salvata dai pompieri

Alle ore 19:10 di ieri i Vigili del Fuoco sono intervenuti in via Rocco Lepido nel Comune di Motta di Livenza per portare soccorso ad una donna anziana caduta accidentalmente nel Fiume Livenza. All’arrivo sul posto la squadra del Distaccamento di Motta di Livenza ha immediatamente avviato le operazioni di salvataggio; in particolare due degli operatori della squadra, vestiti con adeguati dispositivi di protezione individuale per operare in ambiente acquatico, si sono lanciate tra le acque di Livenza salvando l’anziana donna. A quel punto la donna è stata affidata al personale sanitario SUEM 118 per gli accertamenti del caso. Sul posto anche i Carabinieri.