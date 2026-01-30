CRONACAVENETO
30 Gennaio 2026 - 10.52

Veneto – Ancora una fuga di monossido di carbonio: sei persone in ospedale

REDAZIONE
ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO: CLICCA QUI

ISOLA DELLA SCALA (VR) – Allarme nella serata del 29 gennaio per una fuoriuscita di monossido di carbonio in un’abitazione di via Belle. Poco prima delle 21:00, i Vigili del Fuoco di Verona insieme al distaccamento volontario di Bovolone sono intervenuti per soccorrere i residenti.

Sei persone hanno subito intossicazione e sono state trasportate in ospedale. L’intera abitazione è stata evacuata e messa in sicurezza. Sul posto erano presenti anche Carabinieri e personale sanitario.

Le cause della dispersione del gas sono ancora al vaglio dei Vigili del Fuoco. Le operazioni si sono concluse dopo circa tre ore.

Leggi anche

IN PRIMO PIANO

In evidenza

Potrebbe interessarti anche:

IL GRAFFIO

News Aziende

CINEMA - SERIE TV

METEO

Erotico Vicentino

Veneto - Ancora una fuga di monossido di carbonio: sei persone in ospedale | TViWeb Veneto - Ancora una fuga di monossido di carbonio: sei persone in ospedale | TViWeb

Testata Street Tg Autorizzazione: Tribunale Di Vicenza N. 1286 Del 24 Aprile 2013

Luca Faietti Direttore Fondatore ed Editoriale - Arrigo Abalti Fondatore - Direttore Commerciale e Sviluppo - Paolo Usinabia Direttore Responsabile

Copyright © 2026 Tviweb. All Rights Reserved | Tviweb S.R.L. P.Iva E C.F. 03816530244 - Sede Legale: Brendola - Via Monte Grappa, 10

Concessionaria pubblicità Rasotto Sas

Credits - Privacy Policy