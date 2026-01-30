Veneto – Ancora una fuga di monossido di carbonio: sei persone in ospedale

ISOLA DELLA SCALA (VR) – Allarme nella serata del 29 gennaio per una fuoriuscita di monossido di carbonio in un’abitazione di via Belle. Poco prima delle 21:00, i Vigili del Fuoco di Verona insieme al distaccamento volontario di Bovolone sono intervenuti per soccorrere i residenti.

Sei persone hanno subito intossicazione e sono state trasportate in ospedale. L’intera abitazione è stata evacuata e messa in sicurezza. Sul posto erano presenti anche Carabinieri e personale sanitario.

Le cause della dispersione del gas sono ancora al vaglio dei Vigili del Fuoco. Le operazioni si sono concluse dopo circa tre ore.