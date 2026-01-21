CRONACAVENETO
21 Gennaio 2026 - 15.42

Veneto – Alunna di 12 anni prova lo spray al peperoncino a scuola: in dieci all’ospedale

REDAZIONE
Oggi, 21 gennaio, alla scuola media “Vittorino da Feltre” di Abano Terme, una studentessa di 12 anni ha spruzzato per errore il suo nuovo spray al peperoncino all’interno dei bagni dell’istituto. L’azione, compiuta davanti ad alcuni compagni, ha provocato fastidi agli occhi e alla gola a circa dieci studenti.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione locale e i sanitari del Suem 118. Tutti gli studenti coinvolti sono stati assistiti e medicati direttamente a scuola, senza necessità di ricorrere al pronto soccorso.

Secondo quanto ricostruito, la ragazza voleva semplicemente provare il dispositivo di sicurezza acquistato dalla madre e non aveva intenzione di far del male a nessuno. I carabinieri hanno ascoltato il personale scolastico per chiarire l’accaduto e la situazione è stata rapidamente riportata alla normalità.

