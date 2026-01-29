Veneto – 21enne beccato con 6 kg di droga

È finito in manette un giovane di 21 anni, di origine albanese, arrestato dalla polizia di Stato di Verona per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L’operazione è stata condotta dalla Squadra Mobile, che ha sequestrato complessivamente circa sei chili di eroina e 15 chili di sostanza da taglio.

L’intervento è scattato nella giornata di mercoledì, durante un servizio di controllo del territorio nella zona di Porto San Pancrazio, nei pressi di Porta Vescovo. Qui gli investigatori hanno notato il giovane aggirarsi con un comportamento ritenuto sospetto e hanno deciso di seguirne i movimenti.

Dopo un breve tragitto, il 21enne è entrato in un garage seminterrato, dal quale è uscito pochi minuti più tardi con uno zaino in spalla. A quel punto gli agenti sono intervenuti fermandolo per un controllo. La perquisizione personale e veicolare ha permesso di rinvenire, all’interno dello zaino, alcuni involucri contenenti eroina.

Le successive verifiche si sono estese al box auto utilizzato dal giovane, dove è stato scoperto il resto del carico: altra eroina e una consistente quantità di sostanza da taglio. Il bilancio finale del sequestro parla di circa 6 chili di droga pura, pronta per essere immessa sul mercato, oltre al materiale utilizzato per il confezionamento.

Conclusi gli accertamenti di rito, il 21enne è stato arrestato e trasferito nel carcere di Montorio, dove rimane a disposizione dell’autorità giudiziaria in attesa della convalida dell’arresto.