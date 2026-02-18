Veneto – 17enne investito: lotta tra la vita e la morte

Drammatico incidente nella notte tra il 17 e il 18 febbraio a Campo San Martino, nell’alta padovana. Un ragazzo di 17 anni è stato travolto mentre passeggiava sul marciapiede da una Fiat Punto con a bordo due giovani di San Giorgio delle Pertiche. Il minorenne è stato trasportato in ospedale in condizioni gravissime. Indagini affidate ai carabinieri.

L’incidente si è verificato lungo la Sp 10, in prossimità di via Venezia, intorno all’1 di notte. Secondo i primi rilievi dei carabinieri della Compagnia di Cittadella, la Fiat Punto, guidata da un 22enne con a fianco un passeggero di 24 anni, ha improvvisamente perso il controllo, invadendo la corsia opposta. Tra le possibili cause al vaglio degli inquirenti ci sono l’eccessiva velocità o una momentanea distrazione del conducente.

Il diciassettenne è stato travolto in pieno mentre camminava sul marciapiede, sbalzato sull’asfalto e immediatamente soccorso. L’auto, ormai fuori controllo, ha terminato la corsa contro la recinzione di un’abitazione privata. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del Suem 118 e l’elisoccorso di Treviso, che ha trasportato il ferito all’ospedale di Padova. Le sue condizioni restano critiche, con prognosi riservata.

Il conducente dell’auto è stato sottoposto a controlli clinici per accertare il suo stato psicofisico al momento dell’incidente, mentre i carabinieri continuano le indagini per ricostruire con precisione la dinamica del sinistro.