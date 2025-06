Veneto – 1600 beagle destinati alla sperimentazione: il Tar del Lazio rinvia ancora la decisione

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Nessuna pace per i 1600 cani beagle destinati alla sperimentazione farmacologica. Secondo quanto riporta l’Ansa, il Tar del Lazio ha nuovamente rinviato la decisione sulla legittimità delle autorizzazioni che ne prevedono l’utilizzo in test invasivi per conto della multinazionale farmaceutica Aptuit, con sede a Verona. A denunciare la situazione è la Lega Antivivisezione (Lav), da tempo impegnata nella battaglia legale contro i permessi concessi per l’impiego degli animali.

“Si tratta di sperimentazioni estremamente invasive, legate anche allo studio delle tossicodipendenze – spiega Lav – e due delle autorizzazioni sono state finora sospese. Aptuit è già stata sottoposta a sequestro per gravi maltrattamenti su 51 animali, ora affidati all’associazione in attesa del proseguimento delle indagini”.

Durante l’udienza di merito, i legali della multinazionale hanno chiesto di poter procedere con sperimentazioni farmacogenomiche sui cani già stabulati a Verona, utilizzando un approccio “traslazionale”. La proposta prevede di dimezzare il numero di animali impiegati, ma raddoppiare le sperimentazioni su quelli già presenti, sostenendo che la soglia di dolore cui sarebbero sottoposti è “moderata”.

Intanto, davanti al tribunale amministrativo si è svolto un presidio di protesta con la partecipazione delle principali associazioni animaliste italiane, tra cui Leal, insieme ad attivisti e cittadini.

“È uno sfruttamento senza fine – affermano gli organizzatori –. Trattare esseri senzienti come oggetti da laboratorio e sottoporre corpi già provati a ulteriori test significa infliggere loro una morte atroce. Definire ‘moderata’ la sofferenza a cui sono esposti è inaccettabile: è una vera barbarie scientifica”.