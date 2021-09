Variati (Pd) scivola a Monteviale sulla banana leghista

IL GRAFFIO – Di Luca Faietti

Achille Variati, ha un lungo passato politico: ex sindaco di Vicenza rumoriano, poi ex sindaco di Vicenza in quota Pd, poi trombato nella corsa alle regionali sempre nel Pd, quindi sottosegretario agli Interni sempre in quota Pd nel Governo Conte ferocemente combattuto da Salvini; ora il prode Achille sorprende tutti e regala un endorsement che farà molto discutere nientemeno che a Claudio Cegalin, ex democristiano Doroteo in quota Dal Maso (finito quest’ultimo in manette ai tempi di Tangentopoli) attualmente pensionato quasi settantenne, e candidato sindaco a Monteviale, appoggiato da una civica sostenuta per altro da leghisti come il consigliere delegato ai giovani di Vicenza, Jacopo Maltauro.

Un bel guazzabuglio, non c’è che dire per un piccolo Comune come Monteviale, dove è sindaco e ha ben amministrato Elisa Santucci, giornalista professionista, civica vera e slegata dalle bagattelle e marchette da retro bottega politico che la rappresentazione suddetta ben definisce. Per fortuna i cittadini si esprimono molto al di fuori da queste logiche da vecchia e stantia politica, dove il “diavolo” a volte si sposa con l’ “acqua santa”. Dio, per l’appunto, ce ne scampi da questo bagaglino di terza categoria. Ora però sarà interessante capire come la prenderanno le segreterie dei partiti locali, se strizzeranno l’occhio a questo “compromesso storico” o se lo condanneranno se non altro per amore di un briciolo di dignità e coerenza. Chissà.