Valle del Chiampo: blitz della Finanza, sequestrati 11 mila articoli di Carnevale irregolari

Controlli anti-contraffazione prima del Carnevale: oltre 11 mila articoli sequestrati nel Vicentino

Nei giorni scorsi i militari del Guardia di Finanza – Comando Provinciale di Vicenza – hanno intensificato, in vista dei festeggiamenti legati al Carnevale, le attività di contrasto alla contraffazione, all’abusivismo commerciale e alla vendita di prodotti non conformi alle normative di sicurezza europee e nazionali. Diversi gli interventi effettuati in ambito provinciale.

Nel corso di un’ispezione, i finanzieri della Compagnia di Arzignano hanno rinvenuto 11.129 articoli di vario genere, tra cui oggettistica legata al Carnevale e prodotti per la casa, risultati privi delle informazioni obbligatorie previste per il consumatore, in violazione del Codice del consumo.

In particolare, i prodotti erano sprovvisti delle indicazioni minime in lingua italiana, quali la denominazione legale o merceologica, l’eventuale presenza di materiali o sostanze potenzialmente dannose per l’uomo, le cose o l’ambiente, le istruzioni, le precauzioni d’uso e la destinazione del prodotto, elementi necessari per garantirne una fruizione sicura. Una situazione che configura una violazione del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

A fronte delle irregolarità riscontrate, le Fiamme Gialle hanno proceduto al sequestro amministrativo della merce non conforme. Contestualmente sono state comminate sanzioni pecuniarie che potrebbero arrivare fino a 28.523 euro, con la segnalazione del titolare dell’attività alla Camera di Commercio competente.

L’operazione rientra nell’azione di tutela del mercato e dei consumatori, con l’obiettivo di garantire condizioni di concorrenza leale per gli operatori economici onesti e assicurare un adeguato livello di protezione per i cittadini, in particolare per le fasce più vulnerabili come i minori.