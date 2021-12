Va a cena con la compagna, muore soffocato 49enne

Lunedì sera, al ristorante Chiesetta del Muccion, in contrada Chele sulle colline di Valdagno, un uomo, Matteo Dal Molin, è morto in una manciata di secondi a causa di un boccone di traverso. Lo riporta il Giornale di Vicenza.

L’uomo lavorava in un locale di San Quirico e abitava nella frazione Maglio di Sopra. Recatosi a cena assieme alla compagna, la vittima ha ordinato un piatto di selvaggina ma, dopo aver iniziato a mangiare, ad un certo punto è sbiancato in volto, perdendo i sensi in pochi secondi. Subito un cliente ha cercato di praticargli la manovra di Heimlich per fargli espellere il cibo; con lui anche un’infermiera, che ha cercato di ripetere la manovra. Non è bastata la chiamata al Suem 118 per l’intervento del personale medicoa: l’uomo, dopo alcune decine di minuti di tentativi, è stato dichiarato morto.

Dal Molin lascia i genitori Carla e Franco, oltre alla compagna. Le esequie del 49enne sono state fissate domani alle 10.30, a Valdagno, nella chiesa parrocchiale di Maglio di Sopra.