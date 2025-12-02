Un camion travolge operai al lavoro lungo l’A31: un morto e un ferito grave

Tragico incidente lungo l’autostrada Valdastico A31 poco dopo le 13 di martedì 2 dicembre. Il bilancio è di un morto e un ferito grave. Si tratta di due operai che sono stati investiti da un camion.

L’incidente si è verificato all’altezza del casello di Noventa Vicentina, in direzione Piovene Rocchette. Per cause in corso di aggiornamento un mezzo pesante ha travolto due operai impegnati in alcuni lavori in autostrada. Per uno di loro non c’è stato nulla da fare, è morto praticamente sul colpo. L’altro operaio è stato elitrasportato in codice rosso all’ospedale San Bortolo di Vicenza ed è stato ricoverato in rianimazione in gravi condizioni.

Sul posto oltre a medici e infermieri del Suem sono intervenuti anche la polstrada e il personale dell’autostrada.