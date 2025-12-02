CRONACA
2 Dicembre 2025 - 15.19

Un camion travolge operai al lavoro lungo l’A31: un morto e un ferito grave

REDAZIONE
ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO: CLICCA QUI

Tragico incidente lungo l’autostrada Valdastico A31 poco dopo le 13 di martedì 2 dicembre. Il bilancio è di un morto e un ferito grave. Si tratta di due operai che sono stati investiti da un camion.

L’incidente si è verificato all’altezza del casello di Noventa Vicentina, in direzione Piovene Rocchette. Per cause in corso di aggiornamento un mezzo pesante ha travolto due operai impegnati in alcuni lavori in autostrada. Per uno di loro non c’è stato nulla da fare, è morto praticamente sul colpo. L’altro operaio è stato elitrasportato in codice rosso all’ospedale San Bortolo di Vicenza ed è stato ricoverato in rianimazione in gravi condizioni.

Sul posto oltre a medici e infermieri del Suem sono intervenuti anche la polstrada e il personale dell’autostrada. 

Leggi anche

IN PRIMO PIANO

In evidenza

Potrebbe interessarti anche:

IL GRAFFIO

News Aziende

CINEMA - SERIE TV

METEO

Erotico Vicentino

Un camion travolge operai al lavoro lungo l'A31: un morto e un ferito grave | TViWeb Un camion travolge operai al lavoro lungo l'A31: un morto e un ferito grave | TViWeb

Testata Street Tg Autorizzazione: Tribunale Di Vicenza N. 1286 Del 24 Aprile 2013

Luca Faietti Direttore Fondatore ed Editoriale - Arrigo Abalti Fondatore - Direttore Commerciale e Sviluppo - Paolo Usinabia Direttore Responsabile

Copyright © 2025 Tviweb. All Rights Reserved | Tviweb S.R.L. P.Iva E C.F. 03816530244 - Sede Legale: Brendola - Via Monte Grappa, 10

Concessionaria pubblicità Rasotto Sas

Credits - Privacy Policy