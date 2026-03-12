Un anno di speranza: i centri commerciali Ipercity, con Fondazione Città della Speranza

Nasce “Un anno di speranza”, il progetto che consolida e dà continuità alla collaborazione iniziata a Natale dell’anno scorso tra Ipercity e Fondazione Città della Speranza, una delle principali realtà italiane impegnate nella ricerca sulle malattie pediatriche.L’iniziativa, che quest’anno coinvolge anche i Centri Commerciali Le Brentelle e Il Grifone, prende il via con una prima fase nel periodo pasquale, dal 16 marzo al 4 aprile, con spazi dedicati alla Fondazione all’interno dei tre centri: alle Brentelle sarà presente un pop-up store dedicato, mentre Ipercity e Il Grifone ospiteranno la Fondazione con postazioni nella piazza centrale delle gallerie. L’obiettivo è raccogliere fondi, informare e sensibilizzare il pubblico sull’importanza della ricerca scientifica e sul lavoro portato avanti dalla Fondazione a favore dei bambini affetti da malattie Oncoematologiche e malattie rare pediatriche.Durante queste settimane i volontari della Fondazione, affiancati e sostenuti dai Carabinieri in congedo e dalle Benemerite della Associazione Nazionale Carabinieri, saranno presenti nei centri per raccontare le attività della Città della Speranza e proporre i prodotti solidali pasquali, le tradizionali colombe e le uova pasquali, insieme ad altri articoli il cui ricavato sarà destinato a sostenere i progetti di ricerca.



L’iniziativa assume per Fondazione un significato particolare, in questo momento: proprio nelle scorse settimane è stata infatti posata la prima pietra della nuova Torre della Ricerca, ampliamento dell’Istituto di Ricerca Pediatrica di Padova che ospiterà nuovi laboratori e una Cell Factory dedicata allo sviluppo di terapie avanzate, tra cui le terapie cellulari CAR-T. La nuova struttura affiancherà l’attuale Torre della Ricerca e permetterà di ampliare le attività.La nuova torre rappresenta un passaggio importante per il futuro della ricerca pediatrica e nasce anche grazie al sostegno di istituzioni, imprese e cittadini che negli anni hanno affiancato la Fondazione. Con “Un anno di speranza”, i centri commerciali coinvolti intendono rafforzare il proprio impegno sociale e il legame con il territorio, offrendo alla Fondazione nuovi spazi di incontro con la comunità e occasioni concrete per sostenere la ricerca.La collaborazione proseguirà nel corso dell’anno con ulteriori iniziative dedicate alla solidarietà, alla divulgazione scientifica e alla sensibilizzazione sui temi della salute. “Dopo la positiva esperienza dello scorso Natale presso Ipercity, siamo felici e orgogliosi di estendere ai centri commerciali Le Brentelle e Il Grifone la partnership con Città della Speranza, per poter dare il nostro contributo insieme alle migliaia di clienti che frequentano quotidianamente le nostre strutture” afferma Nicola Polico, Amministratore Delegato di SES Italy, la società che gestisce i tre centri commerciali coinvolti. “Ringraziamo la Fondazione per la preziosa collaborazione e per l’impegno che mette ogni giorno nella ricerca scientifica per donare un futuro a tanti bambini”. Il Presidente Fondazione Città della Speranza Ente Filantropico Marino Finozzi: «Siamo davvero grati a Ipercity per averci ospitati in occasione della recente campagna natalizia. Per noi una bellissima esperienza che ci ha consentito di essere ancor più presenti sul territorio e a contatto con le famiglie. Ringraziamo di cuore per questa nuova iniziativa che ci consentirà una presenza ancor più capillare sul territorio padovano e vicentino grazie alla disponibilità non solo di Ipercity di Albignasego, ma anche dei Centri Commerciali Le Brentelle a Padova, e il Grifone a Bassano, per promuovere la nostra campagna pasquale e, nell’arco di tutto quest’anno, le tutte le iniziative a sostegno della realizzazione del nuovo edificio l’Orizzonte della Ricerca.» L’Amministratore Delegato Istituto di Ricerca Pediatrica Città della Speranza Generale Stefano Lupi: «E’ con profonda gratitudine che salutiamo il consolidarsi di questa attenzione riservata a Città della Speranza e con essa alla Ricerca portata avanti nei laboratori dell’istituto di Ricerca Pediatrica. Come vediamo consolidarsi la preziosa collaborazione con l’Arma dei Carabinieri e, ancor di più nello specifico, con l’Associazione Nazionale Carabinieri la quale, con i propri associati non più in servizio attivo ma sempre pronti ad essere al fianco ed aiutare i meno fortunati e più deboli e vulnerabili in continuità con le peculiarità del loro servizio svolto in tanti anni di appartenenza alla Benemerita, si è resa disponibile per sostenere le importanti iniziative benefiche di Città della Speranza.»