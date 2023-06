“Turismo sociale e inclusivo”, dieci tour della città di Vicenza accessibili a tutti

Dieci tour della città di Vicenza accessibili e inclusivi sono in programma nell’ambito del progetto “Turismo sociale e inclusivo”, iniziativa ministeriale promossa dalla Presidenza del Consiglio e sviluppata tramite le Regioni e le Ulss.Le visite guidate rientrano nell’accordo di partenariato tra Azienda Ulss 8 “Berica” – Direzione Servizi Socio Sanitari e il Comune di Vicenza per lo sviluppo di varie azioni.L’iniziativa, che avrà un primo appuntamento sabato 17 giugno con partenza dall’Ufficio informazioni e accoglienza turistica (piazza Matteotti) alle 14.15, fa parte del programma “Scopri Vicenza. Un capolavoro di città” con cui da diversi anni le guide turistiche autorizzate, in collaborazione con il Comune di Vicenza e il Consorzio di promozione turistica Vicenza è, propongono la scoperta di luoghi simbolo, icone palladiane e altri gioielli del centro storico di Vicenza il sabato pomeriggio.Il programma prevede due ore circa di visita lungo un percorso privo di barriere architettoniche che, su richiesta, potrà contare anche sull’ausilio di mappe visive e di dispositivi per facilitare la comunicazione.I tour sono gratuiti per le persone con disabilità che aderiscono al progetto Turismo Sociale e Inclusivo.Per informazioni: 0444753008, turismosociale.inclusivo@aulss8.veneto.it (referente progetto “Turismo sociale e inclusivo”, Blanca Ojeda Montes, AUlss8 Berica).E’ possibile prenotare contattando lo Iat allo 0444320854 o scrivendo a iat@comune.vicenza.itPrenotazioni online https://www.vicenzae.org/it/scopri-vicenza-un-capolavoro-di-citta-le-nuove-dateLe persone che non rientrano nel progetto “Turismo sociale e inclusivo” possono partecipare ai tour versando la quota di iscrizione di 10 euro (gratis per ragazzi fino ai 12 anni) rivolgendosi allo Iat.