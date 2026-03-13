Truffa da 28.650 euro sventata a Longare: decisivo l’intervento di un operatore Bvr

La banca informa sull’episodio e invita i clienti a contattare sempre la filiale o le forze dell’ordine prima di operazioni sospette

Un tentativo di truffa ai danni di un cliente è stato sventato nei giorni scorsi grazie all’attenzione e alla professionalità di un operatore della filiale di Longare (VI) di Bvr Banca Veneto Centrale, che ha impedito la perdita di 28.650 euro. La banca stessa ha diffuso la notizia per sensibilizzare la clientela sui rischi legati a raggiri telefonici e online, sempre più frequenti.

L’episodio si è verificato mercoledì 11 marzo, quando un cliente si è presentato allo sportello per effettuare un bonifico con causale “acquisto auto Alfa Romeo Stelvio”. Le coordinate bancarie erano però collegate a una carta Postepay. Il cliente mostrava nervosismo e agitazione, probabilmente sotto pressione da interlocutori al telefono, circostanza che ha insospettito l’operatore.

Pur inizialmente disponendo il bonifico in modalità ordinaria, l’operatore ha mantenuto la possibilità di bloccare l’operazione. Quando il cliente ha chiesto di ripeterlo in modalità istantanea, l’operatore ha iniziato a comunicare per iscritto, evitando che i truffatori potessero ascoltare la conversazione. Tramite domande scritte – ad esempio sulla presenza di presunte forze dell’ordine o su richieste di urgenza – è emerso chiaramente il tentativo di raggiro. L’operazione è stata immediatamente stornata, e il cliente convinto a denunciare l’accaduto ai Carabinieri.

Dopo la denuncia, il cliente è tornato in filiale per ringraziare il personale, riconoscendo come la prontezza dell’operatore abbia evitato una perdita consistente. L’episodio è stato condiviso con tutte le filiali di Bvr Banca Veneto Centrale come esempio di prevenzione concreta.

Dalla Direzione generale della banca viene sottolineata «la professionalità e il senso di responsabilità dei collaboratori, che ogni giorno tutelano i clienti». La banca ribadisce il proprio impegno nella sensibilizzazione sui rischi di frodi bancarie e digitali, con campagne informative e percorsi di educazione finanziaria, e invita sempre a contattare la filiale o le forze dell’ordine prima di operazioni sospette.

La prevenzione e l’informazione rimangono gli strumenti più efficaci per contrastare truffe telefoniche o online, che sfruttano urgenza, pressione e fiducia verso interlocutori apparentemente istituzionali.