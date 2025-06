Trovato con 43 dosi tra eroina e cocaina: arrestato

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Nel tardo pomeriggio di mercoledì i Carabinieri della Tenenza di Montecchio Maggiore hanno sottoposto a controllo un 28enne nigeriano, pregiudicato e senza fissa dimora, che si aggirava con fare sospetto in via Dante Alighieri. Concluso l’accertamento il giovane è stato trovato in possesso di 17 dosi di eroina, per 12 grammi, e 26 dosi di cocaina per 15 grammi, tutte nascoste su di lui. Durante le operazioni, nel vano tentativo di darsi alla fuga, il ragazzo strattonava ripetutamente i militari. Terminate le formalità di rito presso la Compagnia Carabinieri di Valdagno, il giovane è stato dichiarato in arresto per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e per resistenza a Pubblico Ufficiale. Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria Berica, l’arrestato è stato poi trattenuto presso le camere di sicurezza della Tenenza di Montecchio Maggiore in attesa di udienza di convalida per rito direttissimo presso il Tribunale di Vicenza.