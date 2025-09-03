TRISSINO – CI SIAMO! APPUNTAMENTO L’8 SETTEMBRE PER L’INAUGURAZIONE DEL NUOVO POLO PER L’INFANZIA

A Trissino tutto è pronto per l’inaugurazione ufficiale del nuovo Polo per l’Infanzia. Si tratta di un progetto importante e impegnativo, una struttura moderna e funzionale che risponde alle esigenze delle famiglie del territorio. L’appuntamento è fissato per l’8 settembre (presente anche il governatore del Veneto Luca Zaia), giornata in cui sarà possibile visitare i nuovi spazi e conoscere da vicino le attività previste per i più piccoli.