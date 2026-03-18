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18 Marzo 2026 - 11.34

Tribunale di Vicenza sotto pressione: carenze di organico al centro dell’assemblea degli avvocati

REDAZIONE
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Domani, giovedì 19 marzo alle 14.30, Palazzo Gualdo ospiterà l’assemblea annuale dell’Ordine degli Avvocati di Vicenza, un appuntamento cruciale non solo per l’approvazione del bilancio consuntivo 2025, ma anche per fare il punto sulle gravi criticità degli uffici giudiziari vicentini.

Oltre alla consegna delle Toghe d’Oro agli avvocati Mario Calgaro, Tommaso Toniolo e Mario Zezza, e del Premio Paolo Caprara, l’assemblea sarà occasione per la relazione del presidente Alessandro Moscatelli e del Consiglio dell’Ordine, che analizzeranno le problematiche strutturali del tribunale, dalla carenza di magistrati e personale amministrativo, alla pressione sull’Unep (Ufficio notificazioni, esecuzioni e protesti), fino alla situazione dei Giudici di Pace a Vicenza e Bassano del Grappa.

L’incontro arriva a pochi giorni dal referendum sulla giustizia, rendendo ancora più urgente la discussione su come affrontare le difficoltà organizzative e garantire l’efficienza del sistema giudiziario locale.

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Testata Street Tg Autorizzazione: Tribunale Di Vicenza N. 1286 Del 24 Aprile 2013

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