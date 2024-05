Treviso Ostiglia Fest al via: più di 100 eventi lungo il percorso (anche nel Vicentino)

Ciclabile Treviso-Ostiglia

3-5 maggio 2024

La terza edizione di Treviso Ostiglia Fest va in scena, e fino a domenica l’intenso programma, con oltre 100 eventi, torna ad animare i 70km della Treviso Ostiglia.

Un’atmosfera piacevole fatta di musica, sapori, teatro e natura creano un’occasione straordinaria di scoperta dei tesori locali lungo il percorso della vecchia ferrovia. Ogni giorno, le realtà locali prendono il palcoscenico, offrendo visite speciali e eventi unici che mettono in luce le peculiarità del territorio e della ciclabile.

Da est a ovest, il Treviso Ostiglia Fest può essere vissuto in molti modi diversi: esplorando le oasi naturalistiche, assaporando i prodotti locali nelle numerose aziende agricole, immergendosi nella storia e nelle tradizioni grazie ai musei e alle ville venete lungo il percorso.

Con oltre 100 contenuti diversi, adatti a tutti i gusti e le età, il Treviso Ostiglia Fest è un’esperienza su misura per giovani, famiglie e appassionati di cicloturismo. Ognuno potrà vivere il festival al suo ritmo, partendo da un evento o esplorando il percorso nel suo complesso.

Il programma completo è visibile al sito https://www.ciclabile-treviso-ostiglia.it/fest: per alcuni eventi è necessaria la prenotazione.

Alcuni degli eventi in programma

Eventi nel Distretto di Treviso:

NOMAD HOSTEL (Treviso):

Quando: Aperto tutti i giorni durante il Fest.

Cosa: Affitto barbecue per gruppi, servizio di food e bevande dal chiosco.

Attività: Zona verde con giochi (calcio, campo da volley, ping pong, ecc.) e area chill.

Sabato 4 maggio: Concerto di musica dal vivo alle 21:00.

Altro: Lezioni di Hatha Yoga venerdì, sabato e domenica sul prato all’aperto.

OPENDREAM (Quinto di Treviso):

Venerdì 3 maggio Ore 18:00: Visita guidata dell’ex fabbrica Pagnossin.

Sabato 4 maggio: FANTIC SOCIAL RIDE, cicloescursione con partenza e arrivo allo store Fantic. Truck food con animazione musicale.

CASELLO 104 (Morgano):

Cosa: Bancarelle di specialità prodotti locali, birra artigianale del birrificio Morgana, gelato artigianale, panini caldi e freddi, artisti locali che producono spillette e adesivi con foto istantanee.

Sabato 4 maggio: Concerto live dalle ore 18:00 – il gruppo LESS IS MORE.

Eventi nella zona Padovana:

Bike Park km 99 (Trebaseleghe):

Tutti i giorni: Diverse attività tra cui risveglio muscolare, corso functional HARD, passeggiate con l’autore Ivo Beccegato lungo l’Ostiglia raccontando i propri libri, ecc.

Sabato 4 maggio: Esibizione live dei Banda Stretta alle 21:00.

Treviso Ostiglia in Fest – Village:

PUNTO RISTORO OSTIGLIA (Loreggia):

Sabato, 4 maggio: Village con stand di produttori locali, degustazioni, vendita di prodotti e intrattenimenti musicali dalle 15:00 in poi.

Domenica, 5 maggio: Camminata per famiglie organizzata dal gruppo the walking mom’s alle 10:00.

Altre attività:



La magia dell’Ostiglia – fiabe tra natura e fantasia (Santa Giustina in Colle):

Sabato 4 maggio: Passeggiata o biciclettata per le famiglie con punti di sosta strategici dove verranno raccontate fiabe per bambini su temi ecologici e ambientali.

Ragazzi in lavandeto (Camposampiero):

Sabato 4 maggio: Attività per ragazzi dai 6 ai 14 anni con caccia al tesoro, giochi, spettacoli e degustazioni di gelato alla lavanda.

Eventi a Piazzola sul Brenta – Grisignano:

Relax, sapori, profumi, lentezza in festa (Campo San Martino):

Venerdì 3 maggio: Bagni di gong e campane tibetane, visita guidata della fattoria, laboratori per bambini nell’orto didattico.

Sabato 4 maggio e Domenica 5 maggio: Colazione “come una volta”, picnic sul prato dell’azienda, visite guidate, laboratori per bambini.

Visite alla Fattoria Latte d’Asina (Camisano Vicentino):

Tutti i giorni: Visita guidata all’azienda agricola Latte d’Asina Bizzotto, produzione e vendita di latte d’asina alimentare e cosmetici naturali.

Frammenti di storia: mostra fotografica (Grisignano di Zocco):

Tutti i giorni: Mostra fotografica dedicata alla storia della ferrovia Ostiglia-Treviso.

Sabato 4 maggio: Concerto lounge and smooth jazz con il gruppo NATURAL SOUL.

Domenica 5 maggio: Spettacolo Musicabaret con la compagnia ANDREI.