Tre auto si scontrano a Lonigo, una persona trasportata in ospedale

Lunedì 12 gennaio 2026 – Poco prima delle ore 8 di questa mattina, un incidente stradale ha coinvolto tre autovetture lungo la SP 17 a Lonigo, all’altezza dell’incrocio con via Casette.

Una persona è rimasta lievemente ferita ed è stata presa in carico dal personale sanitario del Suem 118, che l’ha poi trasportata in ospedale per gli accertamenti del caso.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del distaccamento di Lonigo, che hanno provveduto a mettere in sicurezza i mezzi e l’area interessata dall’incidente. Presenti anche i Carabinieri e la Polizia Locale per la gestione della viabilità e i rilievi di competenza.

L’intervento dei Vigili del fuoco si è concluso dopo circa un’ora e mezza.