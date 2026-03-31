Travolto all’incrocio e sbalzato nel fossato: muore ciclista

San Giorgio in Bosco (Padova) – Un drammatico incidente stradale si è verificato questa mattina, 31 marzo, poco dopo le 7:20, all’incrocio tra via Bocchiero e via dei Laghi. A perdere la vita è stato un ciclista di 80 anni, Luigi Rosso, residente a Fontaniva, travolto da un’auto mentre percorreva la strada.

Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo è stato investito da una vettura guidata da un 46enne, anch’egli residente a Fontaniva. L’impatto è stato violentissimo: il ciclista è stato sbalzato nel fossato che costeggia la carreggiata. Alcuni passanti hanno assistito alla scena e lanciato immediatamente l’allarme.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del Suem 118, i Vigili del Fuoco del distaccamento di Cittadella e diverse pattuglie dei carabinieri. I soccorritori hanno tentato a lungo di rianimare l’anziano, ma le ferite riportate si sono rivelate troppo gravi e il medico non ha potuto far altro che constatarne il decesso. I pompieri hanno collaborato nelle operazioni di recupero della salma dal fossato.

Il conducente dell’auto è rimasto illeso ma sotto shock ed è stato accompagnato in ospedale per gli accertamenti necessari a verificare le sue condizioni psicofisiche al momento dell’incidente. Informato il pubblico ministero di turno, che dovrà valutare eventuali responsabilità: l’automobilista rischia l’iscrizione nel registro degli indagati con l’accusa di omicidio stradale colposo.

I veicoli coinvolti sono stati posti sotto sequestro per consentire ulteriori accertamenti sulla dinamica, ancora al vaglio delle forze dell’ordine. La circolazione nella zona è rimasta bloccata per diverse ore, causando disagi al traffico mattutino.

Dopo il nullaosta dell’autorità giudiziaria, la salma è stata trasferita all’istituto di medicina legale di Cittadella, in attesa di essere restituita ai familiari per le esequie.