Tra storia e musica: il 61mo premio Basilica Palladiana a Christian Greco e Nicol Castagna

Christian Greco, direttore del Museo Egizio di Torino, e Nicol Castagna, giovane cantautrice vicentina in forte ascesa nel panorama musicale italiano, sono i vincitori del Premio Basilica Palladiana 2025. Lo storico riconoscimento è promosso dalla Pro Sandrigo con il sostegno di Banca Popolare di Marostica Volskbank. L’iniziativa, che gode del patrocinio della Regione del Veneto e del Comune di Sandrigo, premia i talenti veneti che hanno saputo distinguersi a livello nazionale ed internazionale, mantenendo salda la connessione con il territorio, la comunità e con le loro radici regionali. La cerimonia di consegna, riservata ai soci dell’associazione, si terrà giovedì 12 giugno nella cinquecentesca Villa Sesso Schiavo di Sandrigo (Vicenza).

“Il Premio Basilica Palladiana nasce per riconoscere chi, attraverso il proprio lavoro, sa creare valore culturale, umano e collettivo – dichiara Antonio Chemello, Presidente della Pro Loco di Sandrigo –. Quest’anno celebriamo due percorsi molto diversi, ma ugualmente esemplari: quello di Christian Greco, che ha saputo portare il Museo Egizio tra le istituzioni culturali più vive e partecipate d’Europa, e quello di Nicol Castagna, una giovane artista che riesce a dare voce a una nuova sensibilità contemporanea. Siamo orgogliosi di accoglierli a Sandrigo”.

“Fondazione Banca Popolare di Marostica Volksbank è lieta di dare il proprio sostegno al Premio Basilica Palladiana anche per il 2025, condividendo i valori sottesi al riconoscimento che viene conferito – dichiara la Presidente Piera Campana –. I personaggi selezionati negli ultimi anni testimoniano la vitalità del territorio e la ricchezza di donne e uomini capaci non solo di essere protagonisti del loro tempo, ma anche di incrementare il valore della nostra società”.

Christian Greco, direttore del Museo Egizio dal 2014, è uno dei massimi egittologi a livello internazionale. Nato ad Arzignano nel 1975, ha guidato il museo torinese attraverso importanti ristrutturazioni e ha promosso un’intensa attività scientifica, divulgativa e museale portando avanti numerosi progetti di cooperazione internazionale, mostre itineranti e iniziative di inclusione sociale. Autore di oltre 90 pubblicazioni scientifiche, insignito di numerosi riconoscimenti e oggi anche Console Onorario dei Paesi Bassi in Italia, Greco riceverà il 61° Premio Basilica Palladiana per il valore culturale e scientifico del suo operato, esempio di eccellenza e visione internazionale, innovativa e coraggiosa.

Nicol, all’anagrafe Nicol Castagna, nata nel 1999 a Vicenza, riceverà invece il Premio Basilica Giovani, riconoscimento destinato a nuovi talenti che si distinguono per creatività, impegno e impatto culturale, giunto alla quinta edizione. Cantautrice dalla voce intensa e sensibile, ha partecipato a Sanremo Giovani 2024 con il brano Come Mare, pubblicato l’EP Giornate Umide con collaborazioni di Fabri Fibra e Canova ed è stata recentemente impegnata in tour aprendo i concerti di Jovanotti. Dopo il successo della serie Netflix Adorazione, che l’ha vista anche attrice protagonista e autrice di due brani della colonna sonora, Nicol rappresenta una delle voci emergenti più originali del panorama musicale italiano. ​

