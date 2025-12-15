ATTUALITA'CRONACAPOLITICA
15 Dicembre 2025 - 10.07

Tosi lascia la Regione: “Avrei voluto la delega alla Sanità”

Flavio Tosi lascia il Consiglio regionale del Veneto e conferma la decisione di proseguire il proprio impegno politico a Bruxelles. L’eurodeputato e coordinatore regionale di Forza Italia spiega che sarebbe rimasto in Regione solo a fronte di un incarico coerente con la propria esperienza, in particolare quello di assessore alla sanità.

“Sarei rimasto nel governo regionale se mi fosse stata affidata la delega alla sanità”, afferma Tosi, ricordando di aver già ricoperto quel ruolo tra il 2005 e il 2007. “Altre eventuali deleghe non rientrano nelle mie competenze”, aggiunge, chiarendo le ragioni della scelta che apre la strada all’ingresso in Consiglio di Alberto Bozza, primo dei non eletti per Forza Italia a Verona, collegio in cui Tosi aveva ottenuto il seggio.

L’ex sindaco di Verona sottolinea comunque con soddisfazione il ritorno di Forza Italia nella giunta regionale dopo cinque anni di assenza. “La distribuzione degli assessorati è il risultato dell’accordo pre-elettorale tra Giorgia Meloni e Matteo Salvini. In base ai numeri spettava a Forza Italia un assessore, ed è arrivato con Elisa Venturini”, osserva.

Capolista del partito in tutte le province venete alle elezioni regionali di novembre, Tosi conferma ora la volontà di concentrarsi sul mandato europeo. “Resto a Bruxelles, in attesa delle prossime sfide”, conclude, guardando già al 2027, anno in cui sono in programma sia le elezioni comunali a Verona sia le elezioni politiche nazionali.

