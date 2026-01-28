CRONACAVICENZA e PROVINCIA
28 Gennaio 2026 - 16.20

Torri di Quartesolo, pino sradicato cade su un’auto: intervento dei Vigili del fuoco

REDAZIONE
Mercoledì 28 gennaio 2026, attorno alle ore 13.30, i Vigili del fuoco sono intervenuti in via Casoni, nel Comune di Torri di Quartesolo, per la caduta di un pino marittimo sulla sede stradale.

La pianta, alta circa 15 metri, si è abbattuta su un’autovettura in sosta, danneggiandola. Fortunatamente non si registrano persone ferite.

La squadra dei Vigili del fuoco, giunta dalla sede centrale di Vicenza, ha provveduto al taglio e alla rimozione dell’albero, mettendo in sicurezza l’area e liberando il veicolo coinvolto. Oltre all’auto, la caduta del pino ha causato danni anche alla recinzione di un parco pubblico comunale.

Sul posto sono intervenuti anche la Polizia Locale, il sindaco e i tecnici comunali per le verifiche di competenza e per la valutazione dei danni.

