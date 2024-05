Tornano i martedì al cinema a 3 euro nelle sale di Vicenza e provincia (info)

Dopo il successo del mese di marzo, proseguono anche per tutto il mese di maggio nelle sale di Vicenza e provincia le proiezioni della rassegna “La Regione del Veneto per il cinema di qualità – La Regione ti porta al cinema con tre euro – I martedì al cinema”, progetto pluriennale della Regione del Veneto realizzato nell’ambito della convenzione Regione – AGIS – ANEC in collaborazione con la Federazione Italiana Cinema d’Essai (FICE) delle Tre Venezie e l’Unione interregionale Triveneta AGIS.

Tutti i martedì del mese, gli appassionati potranno entrare in sala con un biglietto al costo ridotto di tre euro, che permetterà loro di apprezzare su grande schermo opere di qualità provenienti dai più importanti festival cinematografici del mondo, nonché scoprire le novità cinematografiche appena uscite.

Per questo primo appuntamento del mese, martedì 7 maggio, in città, il Cinema Odeon propone, alle 16.00, 18.00 e 20.30, il film “E la festa continua!” (Francia, Italia, 2023) di Robert Guédiguian. Rosa è il cuore e l’anima del quartiere popolare nella vecchia Marsiglia. Divide la sua energia strabordante tra la sua famiglia numerosa e unita, il suo lavoro da infermiera e il suo impegno politico a favore dei più svantaggiati. Ma quando si avvicina alla pensione, le sue illusioni cominciano a vacillare. Sostenuta dalla vitalità dei suoi cari e dall’incontro con Henri, si rende conto che non è mai troppo tardi per realizzare i propri sogni, sia politici che personali.

In provincia, al Multisala Metropolis di Bassano del Grappa troviamo, alle 17.45 e 20.05, “Un mondo a parte” (Italia, 2024) di Riccardo Milani. Per il maestro elementare Michele Cortese sembra aprirsi una nuova vita. Dopo 40 anni di insegnamento nella giungla romana, riesce a farsi assegnare all’Istituto Cesidio Gentile detto Jurico: una scuola composta da un’unica pluriclasse, con bambini dai 7 ai 10 anni, nel cuore del Parco Nazionale d’Abruzzo. Grazie all’aiuto della vicepreside Agnese e dei bambini, supera la sua inadeguatezza metropolitana e diventa uno di loro. Quando tutto sembra andare per il meglio però, arriva la notizia che la scuola, per mancanza di iscrizioni, a giugno chiuderà. Inizia così una corsa contro il tempo per evitarne la chiusura in qualsiasi modo.

La proposta di questa settimana al Cinema Busnelli di Dueville è, alle 15.30 e 20.45, “I Bambini di Gaza – Sulle onde della Libertà” (USA, 2024) di Loris Lai. Striscia di Gaza, 2003. Nel territorio di Gaza sono ancora presenti insediamenti israeliani. Mahmud (11 anni) è come tanti altri bambini palestinesi. Va a scuola, aiuta la sua giovane madre Farah, che per lui spera in una vita diversa, gioca a “Israeliani contro Palestinesi” con gli amici, ma la sua grande passione è il surf. In una realtà di bombardamenti e sparatorie, scandita dalla paura e dal pericolo, il surf rappresenta uno spazio di gioia e libertà. L’amore di Mahmud per il surf è condiviso da un suo coetaneo israeliano, Alon. Quando i due si incontrano sulla spiaggia nasce una curiosità reciproca che potrebbe diventare amicizia, nonostante le estreme difficoltà del contesto.

Infine, al Multisala Starplex a Marano Vicentino si proietta alle 21.10 “Confidenza” (Italia, 2024) di Daniele Luchetti. Di cosa ha più vergogna Pietro, del segreto inconfessabile che racconta a Teresa, la donna che dice di amare, o della sua intera esistenza, costruita per sembrare migliore di quello che è? Il film offre il ritratto perfetto del maschio contemporaneo, un uomo in fuga dalle sue debolezze che può soltanto sperare di essere, finalmente, smascherato.

Ogni settimana sarà possibile verificare quali opere sono in programmazione sul sito www.agistriveneto.it e sulla pagina Facebook @agis.trevenezie.

Il costo del biglietto è di 3 euro. Nel caso di Multisala verificare preventivamente quali proiezioni sono a 3 euro. La prenotazione dei posti è facoltà riservata alla gestione della sala.

Per informazioni:

Unione Interregionale Triveneta AGIS

Tel. 049 8750851

agis3ve@agistriveneto.it

www.agistriveneto.it

www.facebook.com/agis.trevenezie/