“Thon’s Eggs”: Fausto Tonello omaggia Carlo Cracco

La mostra resterà aperta fino al 16 giugno a Palazzo Del Monte nell’ambito della rassegna “Eventi al Monte”.

L’uovo in tutte le culture è da sempre simbolo di vita ma anche ispirazione per artisti e…cuochi. Proprio ad uno chef vicentino, Carlo Cracco, è dedicata “Thon’s Eggs”, mostra personale di Fausto Tonello, in arte Thon, che si apre con un vernissage presentato da Marica Rossi, domani 1° giugno alle 17, nella Sala dei Pegni del Monte di Pietà, in contrà del Monte a Vicenza.

Si tratta di dipinti e sculture in vetro che hanno come soggetto l’uovo, motivo costante della ispirazione dell’artista ma anche della filosofia culinaria di Cracco, che all’uovo ha dedicato persino un libro monografico.

Tonello, disegnatore, designer e soprattutto scultore, si è sempre dedicato all’arte pure in qualità di gallerista. Una sua scultura è esposta nel Giardino degli Eremitani di fronte alla Cappella di Giotto a Padova.

Ingresso libero. Orari di apertura: martedì, mercoledì e venerdì dalle 16:00 alle 19:00; giovedì, sabato e domenica dalle 11:00 alle 19:00. lunedì chiuso

La rassegna fa parte del cartellone culturale della Fondazione Monte di Pietà di Vicenza e Palazzo del Monte srl, che ha preso avvio il 13 ottobre scorso, con la direzione artistica di Filippo Furlan.