THIENE – Raffiche di furti all’IperTosano, 25enne trovato con un coltello

Nel primo pomeriggio di martedì 28 marzo T.E., un 25enne scledense, dopo essere entrato all’IperTosano di Thiene, ha iniziato ad aggirarsi tra le corsie del supermercato. L’atteggiamento sospetto, non è però sfuggito all’addetto alla vigilanza, in servizio antitaccheggio, che notato l’individuo, già a lui noto per altri furti simili, ha seguito a distanza le mosse del sospetto, che è riuscito ad oltrepassare le casse e tentava di allontanarsi nascondendo qualcosa sotto il giubbotto.

Visto quanto stava accadendo, il vigilante ha allertato immediatamente il 112 richiedendo alla centrale operativa l’intervento dei carabinieri. In una manciata di secondi si è precipitata sul posto l’autoradio di turno della radiomobile di Thiene. I militari, prendendo in custodia il ladro, lo hanno attentamente perquisito sul posto, rinvenendo sette bottiglie di liquori, appena rubati, del valore complessivo di circa cento euro.

Nella circostanza, inoltre, lo stesso è stato trovato in possesso di un grosso coltello a serramanico, che aveva nascosto nel proprio borsello il quale gli è stato subito ritirato e sottoposto a sequestro giudiziario.

Successivamente, sempre lo stesso giorno, verso l’orario di chiusura, un altro scledense, M.R. di 46 anni, già noto alle forze dell’ordine, con le stesse modalità furtive ed aggirandosi tra gli scaffali, ha fatto la spesa senza pagare asportando generi alimentari e prodotti per la cura della persona occultando il tutto nel proprio borsello e passando le casse.

Anche qui, il personale addetto alla vigilanza, appena notata la presenza del sospetto ha attivato subito il 112 permettendo quindi ai carabinieri di Thiene di intervenire nuovamente, rinvenire la merce rubata in possesso del ladro e restituirla agli aventi diritto.

Ultimo episodio avvenuto mercoledì scorso, verso l’ora di pranzo, sempre il personale di vigilanza interna antitaccheggio, ha attivato subito il 112 perché aveva appena beccato due donne: mamma e figlia rispettivamente 63enne e 39enne di origine romene, abitanti in zona, che sono state trovate in possesso, anche loro, di diversi generi alimentari e di bottigliette di profumo occultati nei propri abiti.

Al termine delle indagini sui vari furti e dopo aver raccolto le testimonianze e le diverse denunce da parte dei responsabili dell’ipermercato, i militari della Compagnia di Thiene, hanno denunciato alla procura della repubblica di Vicenza, le quattro persone identificate, per le rispettive responsabilità legate ai furti mentre il giovane beccato per primo il 28 marzo scorso dovrà rispondere anche di porto abusivo di arma.