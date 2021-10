Tensione a Cornedo: donna si barrica in casa per evitare lo sfratto

Momenti di tensione stamane a Cornedo Vicentino in via Cavour. Una donna di 60 di origini straniere, si è barricata in casa per evitare lo sfratto esecutivo. All’uscio si era presentato l’Ufficiale Giudiziario. Per permettere lo sfratto sono stati chiamati i carabinieri, i vigili del fuoco e anche i sanitari dell’Ulss 8 Berica.

La donna infatti si è rifiutata di aprire e ha lasciato le chiavi inserite impedendo così l’accesso ai vigili del fuoco. Sono state necessarie circa tre ore di trattative. Sul posto il sindaco Francesco Lanaro che si è fatto mediatore ed è riuscito a convincere la donna a desistere. La stessa aveva minacciato gesti autolesionistici e per questo sono arrivati in loco i sanitari per un TSO. Il peggio è stato evitato ed alla fine si è convinta ad aprire ascoltando il sindaco, che l’ha accompagnata in Comune, in attesa di una sistemazione in una struttura residenziale protetta.