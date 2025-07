Stelle di Domani: dal 5 luglio brillano le nuove leve della danza tra Italia e Irlanda

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

La compagnia del Balletto di Venezia inaugura la seconda edizione del suo progetto internazionale: dal 5 al 30 luglio, 12 giovani ballerini provenienti dalle più prestigiose scuole di danza del mondo si esibiranno in 12 spettacoli tra Venezia, Moncalvo, Porto Rotondo, Firenze, Treviso e Dublino. In programma anche una serata di solidarietà a favore dei progetti educativi della non profit Still I Rise.

Mancano ormai pochi giorni all’inizio della seconda edizione di Stelle di Domani, il progetto della storica compagnia del Balletto di Venezia. Dal 5 al 30 luglio, dodici ballerini internazionali – tra le migliori promesse uscenti dalle più prestigiose accademie del mondo – daranno vita a una tournée con 12 spettacoli (11 dei quali aperti al pubblico) tra Venezia, Moncalvo, Porto Rotondo, Firenze, Treviso e Dublino. L’iniziativa, patrocinata dal Ministero della Cultura, rappresenta un’occasione unica per incontrare l’arte della danza classica interpretata da giovani talenti, selezionati da Alessio Carbone, Direttore Artistico della compagnia ed ex primo ballerino dell’Opéra di Parigi.

“Stelle di Domani è una grande occasione per questi ballerini, diplomati eccellenti, che attraverso la nostra compagnia ricevono il loro primo contratto professionale”, spiega Carbone. “Il Balletto di Venezia li porterà in scena con un repertorio classico e neoclassico: grazie a una programmazione intensa e a un team d’eccellenza di insegnanti e maestri, questi giovani potranno crescere tecnicamente e artisticamente”.

Di età compresa tra i 17 e i 19 anni, i nuovi talenti della danza arrivano da istituzioni d’eccellenza come:

Académie Princesse Grace (Montecarlo)

(Montecarlo) Accademia Teatro alla Scala (Milano)

(Milano) American Ballet Theater J.K.O. School e Studio Company (New York)

e (New York) École de Danse de l’Opéra National de Paris (Parigi)

(Parigi) Royal Ballet School (Londra)

(Londra) Royal Swedish Ballet School (Stoccolma)

Il programma artistico comprende passi a due, assoli e pezzi di insieme tratti da grandi classici come Il Lago dei Cigni, Le Corsaire, Tarantella, Don Quichotte e altri ancora.

IL CALENDARIO

La stagione 2025 di Stelle di Domani apre il 5 luglio alle ore 20.30 presso la Scuola Grande di San Rocco a Venezia, che ospiterà anche le serate del 6, 7, 10, 11 e 12 luglio. L’appuntamento del 6 luglio è riservato agli sponsor della manifestazione, mentre il 12 sarà dedicato a una serata speciale di solidarietà, il cui ricavato sarà interamente devoluto a Still I Rise, organizzazione non profit impegnata nell’offrire istruzione d’eccellenza a bambini profughi e vulnerabili in diversi Paesi del mondo.

Gli spettacoli proseguiranno:

19 luglio a Moncalvo (AT) , presso Orsolina28 , al termine di una residenza artistica con il coreografo Simone Valastro

a , presso , al termine di una residenza artistica con il coreografo 20 luglio al Teatro Mario Ceroli di Porto Rotondo

al di 23 luglio a Firenze , nell’ambito del Florence Dance Festival presso il Chiostro Maggiore di Santa Maria Novella

a , nell’ambito del presso il 27 e 28 luglio a Treviso , al Teatro delle Voci , in collaborazione con Chroma srls di Manuela Pagot

a , al , in collaborazione con di Manuela Pagot 30 luglio a Dublino, presso la Royal Academy of Music, per il gran finale in una delle capitali europee della danza

IL BALLETTO DI VENEZIA

Il Balletto di Venezia è una compagnia di danza che nasce come fucina di visioni e talenti, con l’obiettivo di dare voce alla nuova generazione della danza classica e neoclassica. Fin dal suo esordio si propone come ponte tra eccellenza formativa e visione artistica, offrendo un contesto professionale a danzatori under 21 provenienti dalle più prestigiose accademie internazionali. Con il progetto Stelle di Domani, la compagnia offre ai giovani ballerini un’opportunità concreta per crescere, sperimentare e brillare su un palcoscenico internazionale, coniugando rigore tecnico e ispirazione creativa.

Alessio Carbone, figlio d’arte, è cresciuto nel mondo del balletto sin da bambino. Circa 35 anni fa, il padre Giuseppe Carbone – figura chiave nella storia del balletto italiano – fondò la prima versione del Balletto di Venezia, attiva per cinque anni. Dopo un lungo silenzio durato tre decenni, nel 2024 Alessio ha fatto rinascere la compagnia, accendendo una nuova stella nel firmamento della danza.

Al suo fianco Gerardine Connolly, Direttrice Esecutiva del Balletto di Venezia ed ex Chairwoman dell’Irish Ballet, afferma:

“Sono assolutamente entusiasta di inaugurare la seconda stagione del nostro progetto. Dopo il grande successo del 2024, le aspettative sono altissime e non vediamo l’ora di intraprendere di nuovo questo incantevole viaggio”.

CAST ARTISTICO

BALLERINI

Académie Princesse Grace (Montecarlo)

Hector Jain (USA)

Utako Takeda (Giappone)

Peter Hull (USA)

Selen Gur (Turchia)

Accademia Teatro alla Scala (Milano)

Laura Farina (Italia)

Daisy Libero (Italia)

Francesco Della Valle (Italia)

American Ballet Theater J.K.O. School (New York)

Audrey Tovar Dunster (USA)

American Ballet Theatre Studio Company (New York)

Paloma Livellara (Argentina)

Max Barker (USA)

École de Danse de l’Opéra National de Paris (Parigi)

Achille Rosenthal (Francia)

Royal Swedish Ballet School (Stoccolma)

Alexander Mockrish (Svezia)

DIRETTORE ARTISTICO

Alessio Carbone

CREAZIONE MONDIALE

Simone Valastro

MAESTRI DEL BALLO

Francesco Vantaggio

Sarah Kundi

ASSISTENTE

Carlotta Bolognese

LIGHT DESIGNER