Stefani dedica la vittoria alla nonna scomparsa. Il cordoglio di Zaia

Il nuovo presidente del Veneto, Alberto Stefani, ha annunciato sui social la scomparsa della nonna, alla quale ha dedicato la vittoria elettorale ottenuta pochi giorni fa. Un messaggio intenso, pubblicato nella mattinata, nel quale il governatore eletto ricorda il ruolo fondamentale che la donna ha avuto nella sua vita e nella sua formazione.

Stefani ha affidato alle sue parole il racconto di un dolore arrivato “in una delle notti più importanti” della sua vita pubblica. «Quando si hanno responsabilità amministrative la vita privata viene sempre dopo la vita pubblica – ha scritto –. Quando ho pronunciato queste parole pensavo a te. Il destino ha scelto così, proprio all’improvviso». Nel suo messaggio il presidente ha ringraziato la nonna per gli insegnamenti trasmessi, “la bellezza della bontà d’animo, dell’umiltà, della semplicità, della concretezza”, e ha affermato di voler dedicare la vittoria «a tutti i nonni che hanno lasciato un segno indelebile nella vita dei propri nipoti».

Il lutto ha suscitato la vicinanza del presidente uscente, Luca Zaia, che ha voluto inviare un messaggio pubblico di solidarietà. «So quanto hai amato questa donna – ha dichiarato – e quanta parte ella abbia avuto nella tua formazione e nella costruzione dei valori che ti hanno portato così in alto». Zaia ha sottolineato come il legame familiare abbia accompagnato anche il percorso politico di Stefani, definendo la sua testimonianza “carica di umanità” e «segno del valore dell’uomo, oltre che del nuovo Presidente del Veneto».

Il nuovo governatore continuerà gli impegni istituzionali nelle prossime ore, portando con sé – come lui stesso ha scritto – «il voto e il sorriso» della nonna scomparsa.