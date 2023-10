Sovizzo festeggia i nonni con uno spettacolo dedicato ai “priari”

In occasione della “Festa dei Nonni 2023”, l’Amministrazione Comunale di Sovizzo ha

organizzato lo spettacolo teatrale “Vita e storia al tempo dei priari e delle comari in cerca

d’acqua”, presentato dalla rinomata Compagnia Ensemble Teatro di Vicenza.

La rappresentazione si terrà venerdì 13 ottobre, alle ore 20.45, nell’Auditorium delle Scuole

Elementari.

La commedia offre uno spaccato delle fatiche, dell’estro e della maestria di coloro che

hanno dedicato la loro vita a scolpire la pietra per le grandi ville. Ma non è solo un racconto

di uomini coraggiosi; le donne, le comari, mogli e fidanzate dei priari, hanno un ruolo

importante nella narrazione. Con il loro modo scherzoso e un po’ pettegolo, queste donne

offrono uno sguardo affettuoso sulle storie d’amore e sulle sfide affrontate dai loro mariti

troppo affaticati, aggiungendo un tocco di dolcezza e un sorriso sornione alla storia.

“Una bella occasione per celebrare la cultura locale, ma soprattutto per omaggiare i nostri

nonni, custodi della saggezza e delle tradizioni del passato”, sottolinea Paolo Garbin,

Sindaco di Sovizzo.

Lo spettacolo è aperto a tutti. Ingresso libero fino a esaurimento posti.