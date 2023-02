Sovizzo contro il bullismo: uno spettacolo teatrale all’Auditorium delle elementari

Uno spettacolo teatrale per sensibilizzare adulti e giovani sull’allarmante fenomeno del bullismo

L’Amministrazione Comunale di Sovizzo ha organizzato per martedì 7 febbraio 2023 alle ore 11:00, nell’Auditorium delle Scuole Elementari di Sovizzo, lo spettacolo teatrale “I Bulli siamo noi”, rivolto agli alunni delle classi seconde dell’Istituto Comprensivo di Sovizzo.

La rappresentazione è dedicata a tutte le classi interessate, ma anche ai genitori dei ragazzi che possano presenziarvi in occasione della Giornata nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo istituita su iniziativa del Miur, Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.

Sarà la Compagnia Teatrale “Gli Alcuni” di Treviso a mettere in scena lo spettacolo, offrendo ai giovani un’importante occasione per riflettere su un fenomeno ancora troppo diffuso e sugli strumenti per difendersi adeguatamente.

L’evento è stato organizzato considerando le allarmanti statistiche che riportano dati sul bullismo post Pandemia: 246 milioni di adolescenti e bambini sono vittima o sono stati vittima di bullismo nel mondo ed un adolescente su due in Italia fra i 14 ed i 26 anni ha subito atti di bullismo o cyberbullismo (ricerca dell’”Osservatorio (in)difesa” da Terre des Hommes e OneDay).

“Quello che emerge è un significativo grido di allarme che non possiamo ignorare per i

nostri ragazzi” dichiara Paolo Garbin, Sindaco di Sovizzo, e conclude: “Questo disagio

deve essere considerato ed ascoltato seriamente da parte di tutti noi come Istituzione

Pubblica, ma soprattutto in quanto adulti, insegnati e genitori”.