SOSSANO – Inaugurato Ufficio di Prossimità, Zecchinato (Regione Veneto): “Giustizia più vicina al cittadino”

“Ieri ho avuto il piacere di partecipare all’inaugurazione, a Sossano, dell’Ufficio di Prossimità presso la sede del Comune. Si tratta di un progetto promosso dal ministero della Giustizia e dalla Regione del Veneto che permetterà ai cittadini di avere, in modo completamente gratuito, una serie di servizi di informazione, orientamento e supporto specialistico in ambito di Volontaria Giurisdizione, con particolare riferimento agli Istituti di protezione giuridica previsti dalla legge (tutele, curatele e amministrazioni di sostegno) e agli Istituti relativi ai minori. I cittadini in sostanza potranno accedere in modo facilitato ad alcuni servizi di assistenza che richiedono l’aiuto di un avvocato. Un grande aiuto che migliorerà molti aspetti pratici della loro vita, soprattutto nei momenti di maggiore difficoltà o ansia come quelli in cui, appunto, si ha bisogno di questo tipo di assistenza”. A darne notizia è Marco Zecchinato, Consigliere regionale dell’Intergruppo Lega-Liga Veneta.

“Quello di Sossano – continua Zecchinato – è il primo ufficio di questo tipo nel Vicentino e il sesto in tutta la regione. Quando il progetto sarà portato a pieno regime, in tutto il Veneto ci saranno oltre 40 sportelli di questo tipo che forniranno servizi preziosi in modo capillare. Qui si potrà chiedere aiuto per compilare un modulo, oppure presentare un’istanza per Amministrazione di sostegno, presentare rendiconti o chiedere un’autorizzazione al Giudice tutelare o ancora il rilascio di documenti validi per l’espatrio. Si tratta, in sostanza, di un punto di accesso facilitato sul territorio, con particolare attenzione alle fasce deboli e a coloro che vivono in contesti a forte criticità sociale o geograficamente disagiati. Un modo, della Regione, per offrire un sistema di Giustizia a misura e a portata di cittadino”.