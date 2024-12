Scontro atra 2 auto: 3 feriti (FOTO)

Poco dopo le 14 di oggi i vigili del fuoco sono intervenuti lungo la SP8 in Via Monticelli a Sossano per lo scontro tra due auto: due feriti.

La squadra dei vigili del fuoco arrivata da Lonigo, ha messo in sicurezza i mezzi ed estratto da una Fiat Panda e una Volkswagen Tiguan le due conducenti rimaste incastrate al posto guida. Ferito anche il passeggero della Panda. Tutti e tre i feriti sono stati presi in cura dal personale del Suem e trasferiti in ospedale.

La polizia locale del Basso Vicentino ha deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro.

Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate alle 15:30.