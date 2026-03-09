BASSO VICENTINO - AREA BERICACRONACAVICENZA e PROVINCIA
9 Marzo 2026 - 21.17

Sossano, auto contro camion sulla Mediana Campigliese: muore la conducente di una Panda

REDAZIONE
Tragico incidente stradale nel tardo pomeriggio di oggi a Sossano, in provincia di Vicenza. Intorno alle 17.15, lungo via Deserto, sulla cosiddetta Mediana Campigliese, si è verificato un violento scontro frontale tra un’auto e un camion adibito allo spurgo.

La vittima è la conducente di una Fiat Panda, rimasta coinvolta nell’impatto con il mezzo pesante. Per la donna, purtroppo, non c’è stato nulla da fare.

Dopo l’allarme sono intervenuti sul posto i sanitari del Suem 118, insieme agli agenti della polizia locale del Basso Vicentino, che stanno eseguendo i rilievi necessari per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente.

Durante le operazioni di soccorso e i primi accertamenti la circolazione lungo il tratto interessato ha subito rallentamenti.

L’identità della vittima, al momento, non è stata ancora resa nota.

