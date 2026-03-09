“Sospendete tutti gli autovelox del Veneto”, la richiesta alle Prefetture di Altvelox

L’associazione Altvelox ha presentato oggi sette istanze alle Prefetture di Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona e Vicenza, chiedendo la sospensione immediata e il riesame dei provvedimenti che autorizzano l’uso degli autovelox sulle strade provinciali e metropolitane.

L’iniziativa segue il provvedimento della Prefettura di Napoli del 3 marzo, che ha sospeso le autorizzazioni per l’impiego dei dispositivi automatici di rilevazione della velocità, disponendo una verifica della loro conformità ai criteri tecnici stabiliti dal decreto 11 aprile 2024, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 28 maggio 2024.

Altvelox chiede che le Prefetture adottino misure cautelari per sospendere i provvedimenti attualmente in vigore, procedano a un riesame integrale in autotutela e impartiscano agli enti proprietari delle strade le disposizioni necessarie per la disattivazione delle postazioni non supportate da documentazione completa.

Secondo l’associazione, “la questione non è ideologica e non riguarda un rifiuto dei controlli di velocità. Si tratta di legalità dell’azione amministrativa, trasparenza dei procedimenti e validità degli accertamenti, che incidono direttamente sui diritti dei cittadini”.

Il Veneto rappresenta il primo passo di un’iniziativa destinata a estendersi gradualmente a tutto il territorio nazionale.