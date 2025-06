Soccorso Alpino, gli interventi di oggi sulla montagne venete

Passate le 14 la Centrale del Suem è stata contattata per un 84enne di Chiasso, che, a seguito di una caduta sul sentiero per il Coldai, non era più in grado di proseguire. L’escursionista, che faceva parte di una comitiva e aveva riportato escoriazioni e contusioni, è stato recuperato dall’elicottero del Suem di Pieve di Cadore e trasportato all’ospedale di Belluno. Successivamente sono state due turiste olandesi di 27 e 28 anni a chiedere aiuto. Partite dal Rifugio Biella in direzione del Rifugio Ospitale attraverso la Val di Gotres, seguendo una traccia reperita on line, erano infatti uscite dal sentiero, finendo bloccate con gli zaini ingombranti su un ripido pendio a monte. Allertato il Soccorso alpino di Cortina, dopo aver ricevuto le coordinate del punto, è partita una squadra della Guardia di finanza che ha raggiunto le due ragazze, sul versante alle spalle del Rifugio Ospitale. Individuato un percorso idoneo, i soccorritori hanno guidato le escursioniste per alcune centinaia di metri fino a riprendere il sentiero corretto. Le due ragazze sono quindi arrivate al Rifugio.