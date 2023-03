Si presenta la lista ‘Possamai sindaco’: ecco i candidati

Riceviamo e pubblichiamo

“Sono veramente molto felice – dichiara il candidato Sindaco Possamai – nel vedere così tanti

vicentini, che non si sarebbero mai direttamente spesi in una campagna elettorale, scegliere di

compiere, insieme a me, un passo avanti per il bene della nostra Città.”

Si tratta di una lista di 32 persone che sarebbero in grado di governare la città da domattina: “È qui

tocchiamo la grande forza di questa lista e anche la grande novità che porta con sé” dichiara il

Coordinatore della lista, Giovanni Diamanti. “Qui nessuno è stato scelto per amicizia o per una

qualche storia partitica. Tutti i candidati sono stati scelti per le loro competenze ed esperienze.

Non ci sono politici in lista. Hanno tutti esperienze politiche ma di tipo diverso: sono persone che

hanno vissuto la città, che hanno costruito reti e comunità”

Giovanni Diamanti aggiunge: “Non abbiamo chiesto a nessuno “cosa voti alle elezioni politiche”,

non ci interessa. È una lista civica vera. Sappiamo che tra di noi ci sono elettori storici di

centrodestra, di centro, di centrosinistra e di sinistra, ma ci uniscono i valori, l’amore e la passione

per la città, il credere in questo progetto. Ci uniscono valori di base, ci unisce l’amore e la voglia di

mettersi in gioco per la città, ci unisce una forte passione per Vicenza, e infine ci unisce la fiducia in

un progetto, il progetto di Giacomo”.

Conclude Diamanti, prima di presentare i candidati personalmente: “Infine, qual è il nostro

obiettivo. Ovviamente, una lista di questo livello non può che essere ambiziosa sul risultato finale.

Ma fatemi dire che non mi interessa un obiettivo preciso di lista o di coalizione. Sarebbe riduttivo

dire che corriamo per essere la prima lista o per vincere. Noi abbiamo scelto di metterci in gioco

per tutto questo e per qualcosa di più: per cambiare la città”.

I CANDIDATI:

• Sara Baldinato 45 anni, si occupa della gestione dei contributi statali e europei alle aziende

del settore agricolo. Partecipa ai consigli di zona di Coop Alleanza 3.0e di Fidas ODV

Associazione Donatori di Sangue;

• Angela Barbaglio 71 anni, magistrato per 44 anni, come pretore prima, poi lungamente

come pubblico ministero. Negli ultimi 12 anni di servizio ha ricoperto il ruolo di procuratore

della Repubblica aggiunto e poi di procuratore capo presso l’ufficio giudiziario di Verona;

• Mario Barbieri 63 anni, ha contribuito alla nascita di molte realtà del Terzo Settore

vicentino come “La linea dell’arco”, l’associazione “Città Solidale”, la Cooperativa “Il Nuovo

Ponte”. Si è occupato professionalmente di comunicazione elettorale da responsabile di

molte campagne elettorali in Veneto e in altre realtà italiane;

• Francesco Brasco 55 anni, giornalista professionista e già direttore per 6 anni di Radio

Vicenza, attualmente è anche impegnato nel volontariato sportivo come dirigente del

comitato locale del Centro Sportivo Italiano;

• Mauro Burlina 59 anni, si è occupato di servizi alla persona in ambito sociosanitario: servizi

psichiatrici, delle dipendenze e soprattutto della disabilità. Dal 2019, in qualità di libero

professionista, si occupa di psicoterapia ad orientamento relazionale e familiare e di

interventi di formazione, consulenza e co-progettazione in favore di persone con disabilità,

delle loro famiglie e degli operatori professionali del mondo della cooperazione e del terzo

settore;

• Filippo Busato 46 anni, ingegnere, già consigliere dell’Ordine degli Ingegneri della provincia

di Vicenza e per 3 anni presidente di AICARR, Associazione italiana del Condizionamento

dell’Aria, Riscaldamento, Refrigerazione;

• Nadia Cairoli 59 anni, laureata in statistica, dopo 15 anni di lavoro in alta finanza, da 12

anni è volontaria presso una comunità di ragazzi con vari tipi di dipendenze;

• Giacomo Camedda 33 anni, dottore in agraria e scienze gastronomiche, dopo un periodo di

lavoro negli Stati Uniti, da 6 anni è titolare di un ristorante specializzato in cucina

tradizionale sarda, La Rua cibo/vino/arte;

• Ruggero Casolin 64 anni, laureato in ingegneria civile idraulica, dal 2009 al 2022 è stato

Direttore Operativo di Valore Ambiente, società del Gruppo AIM Vicenza, azienda per la

quale ha lavorato dal 1986.

• Luisa Consolaro 69 anni, ha studiato Medicina e Psichiatria, e lavorato nei Servizi

Psichiatrici istituiti dalla legge “Basaglia”. La sua formazione si è successivamente ampliata

nel campo della psicoterapia, sia nella clinica che nella didattica.

• Roberto de Marchi 63 anni, laureato in Scienze Agrarie, libero professionista, si è da

sempre occupato di progettazione del territorio. Dal 2013 è responsabile agronomico della

Fattoria Sociale “Il PomoDoro” a Bolzano Vicentino (VI) e da agosto 2020 anche

Vicepresidente. Dal 2019 è formatore c/o ENGIM, insegnando Scienze ed Agronomia.

• Ilaria Fantin 36 anni, laureata in liuto e strumenti antichi, ha un’intensa attività

concertistica in Italia e all’estero. Direttore artistico del festival “Musica delle Tradizioni”,

organizza rassegne ed eventi collaborando con il Teatro Comunale, il Teatro Olimpico, la

Società del Quartetto, Stivalaccio Teatro.

• Valentina Farina 29 anni, studentessa in Gestione d’Impresa, lavora da diversi anni

nell’ambito della gestione delle Risorse Umane, occupandosi della ricerca e selezione del

personale, definendo i profili necessari alle aziende.

• Giovanni Antonio Ferracina 53 anni, laureato in Scienze Biologiche, da 25 anni dirige

l’attività di famiglia, la Pasticceria Venezia. Ha contribuito a fondare l’associazione

“Botteghe di Piazza delle Erbe”.

• Angela Ferrari 42 anni, laureata in Tecniche Artistiche e dello Spettacolo, ha lavorato nel

settore cinematografico. Negli ultimi 8 anni è stata impegnata nell’organizzazione di TEDx

Vicenza, di cui è stata anche presidente.

• Marcello Ghilardi 47 anni, accademico olimpico dal 2020, insegna Estetica e di Filosofia

Interculturale all’Università di Padova. Impegnato nella vita culturale della città, grazie a

collaborazioni con la Società Generale di Mutuo Soccorso e il cinema Odeon, il Festival

Biblico, e con diversi istituti di scuola superiore.

• Marta Grazioli 35 anni, avvocato in Diritto sportivo e Giustizia sportiva, dopo anni di lavoro

a Milano ha contribuito a fondare a Vicenza “Finance and Sustainability”, società volta ad

interventi legati all’imprenditoria e all’economia socialmente responsabile.

• Ida Grimaldi 55 anni, avvocata cassazionista con studi professionali in Vicenza e Roma, in

materia di diritto di famiglia e minorile, diritto del lavoro e delle pari opportunità.

Consulente di diverse realtà che lottano per le pari opportunità e contro la violenza di

genere (Donna Chiama Donna, Sportello Donna, Consigliera di Parità della Provincia, etc.).

Docente e relatrice in numerosi convegni nazionali e corsi di formazione per avvocati.

• Enrico Ladisa 42 anni, laureato in Economia Aziendale, da 20 lavora nel marketing e nella

comunicazione, attualmente in una multinazionale con sede a Torino. Curatore e

programmatore di tutte le rassegne del Cinema Odeon di Vicenza.

• Sophia Los 55 anni, architetto e paesaggista, fonda SOL, un gruppo multidisciplinare che

progetta luoghi secondo un atteggiamento naturalmente ecosostenibile. Già membro del

precedente Consiglio dell’Ordine Architetti PPC di Vicenza, attualmente è socia AIAPP

(Associazione Italiana di Architettura del Paesaggio).

• Martina Mantoan 32 anni, laureata in Economia Internazionale, ha lavorato all’estero

occupandosi di startup. Rientrata a Vicenza da 6 anni, si occupa di prodotti digitali,

lavorando con designer e sviluppatori, con l’obiettivo di semplificare la vita delle persone

grazie alla tecnologia.

• Sara Maran 44 anni, laureata in Infermieristica, nei 20 anni di lavoro presso l’Ospedale San

Bortolo ha prestato servizio in diversi reparti: riabilitazione, chirurgia maxillo facciale e

rianimazione. E’ segretaria della Commissione d’Albo dell’Ordine delle Professioni

Infermieristiche di Vicenza.

• Alessandro Mariotto 48 anni, laureato in Economia e Commercio, è responsabile

commerciale e marketing di un’azienda di packaging. Da 6 anni è membro del Consiglio

Direttivo della società sportiva Altair di Vicenza.

• Federico Miotti 46 anni, commercialista, si occupa in particolare di finanza d’impresa ed è

docente per alcune realtà formative del territorio, collegate alle associazioni di categoria.

Negli ultimi anni in particolare ha contribuito all’organizzazione del TEDx Vicenza.

• Michele Pasqualetto 57 anni, da oltre trent’anni impegnato nei servizi alla persona

(attualmente direttore di case di riposo e comunità di accoglienza per minori e mamme con

bambini). Già coordinatore del Laboratorio di formazione socio politica “Antiochia” per

giovani.

• Enrico Pollini 58 anni, architetto libero professionista con più di 30 anni di esperienza

internazionale in Europa e in Africa su progetti a scala architettonica e urbanistica. Dal 2010

organizzatore di Ultrabericus Trail e di altri grandi eventi sportivi di corsa in natura. Dal

2015 è nel board della International Trail Running Association e ha seguito come delegato

tecnico l’organizzazione dei Campionati Mondiali.

• Alberto Pranovi 35 anni, laureato in Scienze Politiche e Relazioni Internazionali, dopo gli

studi ha fondato una startup di prodotti skincare. Da oltre 10 anni è responsabile del ramo

pavimentazioni e rivestimenti in resina dell’azienda di famiglia, che si occupa di chimica per

l’industria.

• Beatrice Restuccia 34 anni, avvocato che si occupa di diritto civile, prevalentemente in

materia di diritto immobiliare e urbanistico, famiglia e successioni. Da qualche anno ricopre

anche il ruolo di amministratore di sostegno su nomina del Tribunale a favore di soggetti

incapaci di provvedere ai propri interessi.

• Ilaria Vitali 45 anni, laureata in archeologia, da alcuni anni insegna lettere classiche al Liceo

Pigafetta. Collabora con l’Università Adulti e Anziani di Vicenza, insegnando archeologia

nelle diverse sedi di città e provincia.

• Andrea Zanonato 35 anni, laureato in Relazioni Pubbliche e Comunicazione, è responsabile

commerciale e marketing dell’azienda di famiglia, che produce presidi medico chirurgici. E’

stato arbitro di calcio per 15 anni, di cui 8 a livello professionistico. Oggi è Club Referee

Manager in società di calcio professionistico, e membro dell’Unione Nazionale Veterani

dello Sport, sezione di Vicenza.

• Massimiliano Zaramella 54 anni, è chirurgo vascolare all’Ospedale San Bortolo dove è

Responsabile dell’Unità Operativa Semplice di Chirurgia Vascolare ed Endovascolare

d’Urgenza. E’ tra i fondatori dell’associazione “Obiettivo Ippocrate”, di cui è stato

presidente sino ad oggi. Occupandosi di sanità e diritto alle cure, nel 2020 è stato insignito

dal Presidente della Repubblica dell’onorificenza di Cavaliere dell’Ordine “Al Merito della

Repubblica Italiana”.

• Leone Zilio 33 anni, avvocato, è responsabile del settore diritto societario e diritto sportivo

all’interno di uno studio legale multidisciplinare. Collabora da tempo con diverse realtà

sportive locali (ASD, SSD e società sportive) per la creazione di eventi anche di carattere

internazionale.