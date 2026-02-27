CRONACAVENETO
Si accascia in campo durante la preparazione: muore 52enne

MASERADA SUL PIAVE – Tragedia nella serata di giovedì 26 febbraio al campo sportivo di via don Pastega, a Varago, dove un uomo di 52 anni ha perso la vita dopo un improvviso malore mentre si allenava con la formazione amatori locale.

La vittima è Paolo Sciarrillo, residente a Breda di Piave. Stava partecipando alla consueta seduta con i compagni della squadra veterani over 40 quando, dopo alcuni giri di riscaldamento, si è fermato per lo stretching. In quel momento si è improvvisamente accasciato al suolo, perdendo conoscenza sotto gli occhi degli altri giocatori.

Immediato l’intervento dei presenti, che hanno allertato il 118 e avviato le manovre di primo soccorso utilizzando anche il defibrillatore in dotazione all’impianto sportivo, seguendo le indicazioni fornite dalla centrale operativa del Suem. In pochi minuti sono arrivati sul posto medico e infermieri, che hanno proseguito a lungo le operazioni di rianimazione.

Trasportato d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale Ca’ Foncello di Treviso, per Sciarrillo non c’è stato nulla da fare.

Centrocampista originario di Pola, in Croazia, militava da un paio d’anni nella formazione amatori del Varago. A inizio stagione, come previsto dai regolamenti, si era sottoposto alle visite mediche sportive risultando idoneo all’attività agonistica. Grande appassionato di sport, lascia il figlio Michele, anche lui tesserato nella stessa società tra le giovanili.

Profondo lo sgomento nell’ambiente sportivo locale, colpito da una perdita improvvisa che ha scosso compagni di squadra, dirigenti e amici.

