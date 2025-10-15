Serata biancorossa a Noventa: entusiasmo e passione per l’LR Vicenza

Noventa Vicentina, 15 ottobre 2025 – Una serata di sport, amicizia e grande passione quella che si è tenuta ieri a Noventa Vicentina, dove una delegazione della società L.R. Vicenza è stata accolta dal Club Biancorosso Noventa.

Alla serata hanno partecipato i giocatori Filippo Costa e Lorenzo Caferri, insieme al Direttore sportivo Giorgio Zamuner, che hanno condiviso momenti di dialogo e convivialità con i tifosi. L’incontro è stato un’occasione per rafforzare il legame tra la squadra e la sua comunità, con un’atmosfera di autentico entusiasmo e appartenenza ai colori biancorossi.

«A nome di tutta la società – ha dichiarato la dirigenza dell’LR Vicenza – ringraziamo di cuore Fabio Lazzarin e tutte le persone presenti per l’organizzazione di una serata all’insegna dell’unione, della passione e del senso di appartenenza che contraddistingue i nostri tifosi».

«È stata una serata davvero speciale – ha dichiarato il sindaco di Noventa Vicentina, Mattia Veronese – che ha celebrato non solo la passione per il calcio e per i colori biancorossi, ma anche la storia e l’impegno del Club Biancorosso di Noventa, che proprio quest’anno festeggia i 60 anni di attività.

Ho voluto ringraziare e chiedere un applauso per Ottorino Bisson, storico presidente del club, che purtroppo non ha potuto essere presente perché ricoverato a seguito di una brutta frattura al bacino dopo una caduta in casa. A lui va il nostro pensiero e l’augurio di pronta guarigione.

Ci sarà sicuramente occasione per un nuovo momento conviviale con lui e con una rappresentanza del LR Vicenza, per continuare a celebrare insieme la grande passione sportiva che unisce la nostra comunità.»