Separazione delle carriere: un convegno all’Ordine degli avvocati con ospiti di rilievo nazionale

Venerdì 19 settembre dalle ore 15 nella sede di Palazzo Gualdi.

«Vogliamo dare un contributo “tecnico”, scevro da polemiche politiche, al dibattito in corso sulla separazione delle carriere tra magistrati e pubblici ministeri nell’ambito della riforma costituzionale della giustizia». Alessandro Moscatelli, presidente dell’Ordine degli avvocati vicentini spiega così il motivo del convegno dal titolo “L’art.111 della Costituzione” che si svolgerà nella sede dell’Ordine a Palazzo Gualdi, in piazzola Gualdi 7 a Vicenza, venerdì 19 settembre, dalle 15 alle 19.

A discuterne sono stati chiamati il magistrato Francesco Centofanti, consigliere della Prima sezione Penale della Corte di cassazione, il magistrato Cesare Parodi, presidente dell’Associazione nazionale magistrati (Anm) e l’avvocato Enrico Ambrosetti, professore ordinario di diritto penale all’Università di Padova, moderati dal giornalista Giovanni Maria Jacobazzi. Il talk sarà preceduto dai saluti introduttivi dello stesso Moscatelli, di Lino Giorgio Bruno, Procuratore della Repubblica di Vicenza e di Luigi Perina, Presidente del Tribunale di Vicenza. Le conclusioni saranno tratte dal magistrato Claudio Galuppi, segretario nazionale di Magistratura Indipendente.

«Si tratta di un appuntamento di grande rilievo – sottolinea – Moscatelli -, non solo per l’attualità del tema che verrà affrontato, ma per i protagonisti del dibattito, che rappresentano le diverse voci della magistratura italiana a livello nazionale. Per quanto mi riguarda, ho già affermato il mio scarso interesse verso questa riforma, in particolare riguardo al tema della separazione delle carriere. I problemi della giustizia sono altri e li abbiamo evidenziati con lo stato di agitazione degli avvocati vicentini l 30 maggio scorso».

Il dibattito sulla separazione delle carriere concerne la distinzione tra magistrati giudicanti (che emettono sentenze in ambito civile o penale) e magistrati inquirenti (che esercitano l’azione penale come pubblici ministeri). Attualmente, entrambe le figure appartengono alla medesima magistratura: la riforma intende portare una netta separazione tra le due funzioni, senza la possibilità di transitare dall’una all’altra e prevede anche l’istituzione di due Consigli Superiori della Magistratura.