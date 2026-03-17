Selezionati i 15 semifinalisti del 31/o Campiello Giovani

Sono stati selezionati i 15 semifinalisti della 31/a edizione del Campiello Giovani, individuati dal Comitato di Selezione tra i 168 racconti pervenuti da tutta Italia e dall’estero.

Il concorso, promosso dalla Fondazione Il Campiello – Confindustria Veneto con il sostegno di Intesa Sanpaolo, è rivolto agli aspiranti scrittori tra i 15 e i 21 anni.I 15 semifinalisti provengono: 2 dal Veneto, 5 dalla Lombardia, 3 dalla Sicilia, 1 dall’ Emilia-Romagna, 1 dal Piemonte, 1 dalla Toscana, 1 dal Lazio, e 1 dalla Campania.

La dimensione internazionale del concorso si conferma anche in questa edizione grazie alla collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, che ha permesso di raccogliere racconti da: Germania, Romania, Cina, Iran, Turchia e Vietnam. Il 24 aprile al Teatro Ristori di Verona verranno annunciati i finalisti. Questa edizione segna l’avvio di una collaborazione tra la Fondazione Il Campiello e l’Università Luiss Guido Carli di Roma. L’alleanza muove dalla convinzione che la cultura possa essere un motore di sviluppo per il Paese, capace di generare valore tanto nelle aule universitarie quanto nel mondo delle imprese. Il progetto intende portare la letteratura fuori dai circuiti tradizionali, facendola incontrare con i luoghi della formazione e del lavoro, nell’incontro tra il saper fare e il saper narrare, con l’ambizione di contribuire alla formazione della futura classe dirigente italiana. La collaborazione si è già concretizzata in un calendario di eventi che accompagnerà l’intero anno, tra cui la presentazione della cinquina finalista del Premio Campiello 2026, in programma a giugno presso la sede Luiss. Il Campiello Giovani si articola in tre fasi: la prima vede il Comitato di Selezione selezionare i 15 semifinalisti. Nella seconda fase, la Giuria dei Letterati del Campiello Giovani individua i 5 finalisti. Il vincitore assoluto viene infine decretato dalla Giuria dei Letterati del Premio Campiello durante le cerimonie finali.

Il Campiello Giovani si avvale della collaborazione dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, dei Campionati di Italiano del Ministero dell’Istruzione e del Merito e della rete dei Giovani Imprenditori di Confindustria. ANSA VENETO

