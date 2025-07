Scontro tra auto e moto a Sandrigo: feriti due giovani motociclisti

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Sandrigo (VI), 19 luglio 2025 – È di due feriti il bilancio dell’incidente avvenuto nel pomeriggio di sabato, intorno alle 15:35, a Sandrigo. L’impatto si è verificato in via Chizzalunga, all’altezza dell’incrocio con via Meucci.

Secondo la ricostruzione della Polizia Locale Nordest Vicentino, un uomo di 54 anni residente a Sandrigo, alla guida di una Porsche, stava percorrendo via Chizzalunga in direzione Breganze. Durante la manovra di svolta a sinistra per immettersi in via Meucci, l’auto è entrata in collisione con una moto Royal Enfield che stava effettuando un sorpasso sulla sinistra.

Alla guida del motociclo vi era un uomo di 32 anni di Montecchio Maggiore. A seguito dell’urto, il conducente e il passeggero della moto sono stati sbalzati a terra, riportando diverse lesioni.

Sul posto è intervenuta un’ambulanza della Croce Rossa Italiana, che ha trasportato i due feriti in codice giallo all’ospedale di Vicenza. La Polizia Locale ha effettuato i rilievi e gestito il traffico durante le operazioni di soccorso. La società Sicurezza e Ambiente Spa ha provveduto alla pulizia della carreggiata dai detriti.