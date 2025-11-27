CRONACAVENETO
27 Novembre 2025 - 16.02

Scontro mortale sulla Monselice Mare: deceduto un automobilista

REDAZIONE
Tragico incidente oggi 27 novembre alle 13,30 lungo la Monselice Mare, nel comune di Monselice. Un’auto e un furgone si sono scontrati, provocando la morte di una persona e il ferimento grave di un’altra.

Sul posto sono intervenuti l’elisoccorso del Suem 118, i carabinieri del Radiomobile di Abano e della stazione di Tribano, insieme alla Polizia locale per la gestione del traffico. La strada è attualmente chiusa in entrambe le direzioni e la viabilità è stata deviata su percorsi alternativi per ridurre i disagi.

Sono in corso gli accertamenti per chiarire le cause dell’incidente, che potrebbero essere legate a una manovra azzardata o a una semplice distrazione. Al momento dello scontro le condizioni meteo e del manto stradale erano regolari. Il pubblico ministero di turno è stato informato dell’accaduto.

