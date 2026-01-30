BASSO VICENTINO - AREA BERICACRONACAVICENZA e PROVINCIA
30 Gennaio 2026 - 10.50

Scontro frontale sulla Sp17 a Lonigo, due persone incastrate: intervengono i vigili del fuoco

REDAZIONE
LONIGO – Incidente stradale nel tardo pomeriggio lungo la strada provinciale 17, dove poco dopo le 18 due auto si sono scontrate frontalmente. Nell’impatto due persone sono rimaste incastrate all’interno dei veicoli.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Lonigo, che hanno lavorato per estrarre gli occupanti dalle lamiere e affidarli alle cure del personale del 118. Una volta soccorsi i feriti, i pompieri hanno provveduto alla messa in sicurezza dell’area.

L’intervento si è concluso in meno di un’ora. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’incidente.

