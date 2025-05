Schio – Maltrattamenti e percosse ai bimbi di un asilo nido: arrestate due maestre

IN AGGIORNAMENTO – I carabinieri della Stazione di Schio e del Nucleo Operativo e Radiomobile, nel corso di un’attività investigativa coordinata dalla Procura di Vicenza, hanno proceduto all’arresto di due delle tre titolari/gestrici di un asilo nido privato ubicato nel territorio, per l’ipotesi di reato di maltrattamenti in danno di bambini.

L’indagine ha avuto origine da alcune segnalazioni arrivate alla Stazione di Schio, in cui venivano denunciate dei sospetti maltrattamenti a danno di alcuni bimbi frequentanti l’asilo nido.

L’attività investigativa delegata dalla Procura della Repubblica di Vicenza ha confermato che effettivamente le due socie proprietarie dell’asilo, in alcune circostanze si rendevano protagoniste di condotte maltrattanti in danno di alcuni infanti, consistite perlopiù in percosse.

La mattina di ieri in presenza di ulteriori episodi, i militari, con le dovute cautele, sono intervenuti presso l’asilo, arrestando le due donne, per l’ipotesi di reato di maltrattamenti in concorso.

Dopo le formalità di rito, le arrestate sono state poste agli arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida, da parte del Giudice per le Indagini preliminari del Tribunale di Vicenza su richiesta della Procura berica.

Sono in corso ulteriori accertamenti per la ricostruzione esatta dei fatti.