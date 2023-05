SCHIO – Camion perde gasolio dal serbatoio, intervengono i pompieri

I pompieri in soccorso del camion che perde gasolio. Alle 17:45 di ieri i vigili del fuoco sono intervenuti in via Baccarini, a Schio, per la perdita di gasolio da un serbatoio di un camion che si è danneggiato impattando contro un ostacolo fisso, mentre percorreva una rotatoria.

I pompieri, arrivati dal locale distaccamento, hanno tamponato la perdita e raccolto il gasolio con dei contenitori, fino all’intervento di alcuni meccanici che sono riusciti a isolare i due serbatoi per poi fare un travaso.

Le operazioni di assistenza dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa due ore.